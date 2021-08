https://cz.sputniknews.com/20210818/nejvetsi-korupcnici-od-revoluce-babis-to-natrel-kalouskovi-kvuli-fotce-s-topolankem-15531863.html

„Největší korupčníci od revoluce.“ Babiš to natřel Kalouskovi kvůli fotce s Topolánkem

„Největší korupčníci od revoluce.“ Babiš to natřel Kalouskovi kvůli fotce s Topolánkem

„S kamarádem na pivě,“ takový popis přidal na Twitteru bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek ke své fotografii s bývalým členem ODS a... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T12:30+0200

2021-08-18T12:30+0200

2021-08-18T12:30+0200

kritika

andrej babiš

twitter

miroslav kalousek

mirek topolánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/894/46/8944672_0:0:2196:1236_1920x0_80_0_0_6d9d5f63271bab76cf7340abab1e0bfb.jpg

Uživatelé v komentářích a současný premiér však rychle přerušili vzpomínkový večer.V pokračování komentáře k fotografii Kalousek projevil trochu sebereflexe.„Netvrdíme, že jsme všechno dělali dobře a že se nám všechno povedlo. Jsme si ale jisti, že naše úmysly vždycky dobré byly. A nebyli jsme ani sobci, ani lháři, ani srabi,“ napsal Kalousek.Ne všichni uživatelé Twitteru však toto uznání ocenili.„Upřímně, Mirku. Na přátelství s Topolánkem bych zas tak hrdý nebyl. Nemohu si pomoci. Pořád ho vidím, jak jde na oslavu narozenin Martina Nejedlého. Jsou věci, které slušný člověk nedělá,“ napsal komentátor s přezdívkou Miloslav Šetka„Možná jste se snažili, ale dopadlo to jako vždycky. Lež a tunel, nebo tunel a lež. Pořadí není důležité,“ okomentoval uživatel Vladimír Schejbal.Mnozí v komentářích připomněli Kalouskovi slavný výraz, kam mohou vést dobré úmysly.„Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly,“ napsal jeden komentátor.Nechyběly ani reakce dalších politiků, například člena ODS Jana Zahradila. Obracel se na Mirka TopolánkaUživatel Jiří Smetana citoval fotografii, ale dodal k ni svůj popis:„Tahle fotka připomíná zlaté časy, kdy se po půlnoci potajmu schvalovali církevní restituce, Mirek Topolánek létal vládním speciálem na lyže a jezdil limuzínou na tenis, místo zasedání vlády se chodilo na diskotéky... Kdo chce remake, ať volí v říjnu koalici Spolu,“ prohlásil.A právě tento příspěvek zveřejnil na svém učtu na Twitteru český premiér Andrej Babiš se slovy: „Největší korupčníci od revoluce.“Expremiér Topolánek mu odpověděl stručně: „Od Tebe to fakt sedí, de*ile...“Kalouskova odpověď byla podrobnější: „Jasně. My jsme byli první vláda, která Ti po časech opoziční smlouvy a po Grossově éře zaťala žílu. Takže Ti nezbylo, než si stvořit vlastní politický vehikl. Vzhledem k neomezeným zdrojům se Ti to povedlo, to ano. Ale ty neomezené zdroje jsi získal jak? Poctivou prací?“Ke kritice Babiše se v komentářích přidal i poslanec Evropského parlamentu a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, andrej babiš, twitter, miroslav kalousek, mirek topolánek