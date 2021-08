https://cz.sputniknews.com/20210818/okamura-afghanistan-je-krachem-multikulturni-politiky-cesko-nemusi-platit-ucty-za-americkou-invazi-15534813.html

Okamura: Afghánistán je krachem multikulturní politiky, Česko nemusí platit účty za americkou invazi

Okamura: Afghánistán je krachem multikulturní politiky, Česko nemusí platit účty za americkou invazi

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura trvá na tom, že současná situace v Afghánistánu je důkazem selhání globální multikulturní politiky a totálního neúspěchu snahy... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T17:32+0200

2021-08-18T17:32+0200

2021-08-18T17:32+0200

česko

usa

afghánistán

tomio okamura

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/15299653_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_da537648cb30f23bf8cde4135997c356.jpg

Dvacetiletou přítomnost vojsk NATO v Afghánistánu předseda SPD Tomio Okamura označuje za invazi a okupaci, do které byla zatažená i Česká republika. Prudký pád tamní vlády, do které celou tu dobu Washington napumpoval stovky miliard dolarů, a to včetně investic do afghánské armády, názorně ukázal, že Spojené státy sledovaly chybnou strategii vůči této zemi a jejímu národu.Okamura dále tvrdí, že by se západní země neměly vměšovat do vnitřních záležitostí afghánského státu a starat se o problémy tamní islámské společnosti. Nicméně vývoj událostí v Afghánistánu může vést k prohlubování migrační krize v Evropě, a proto na to Česko musí být připraveno, je na čase změnit bezpečnostní strategii státu a odmítnout multikulturní politiku a přijetí migrantů.Okamura kritizuje také rozhodnutí české vlády přijmout v Česku desítky afghánských spolupracovníků a jejich rodinné příslušníky. Podle názoru lídra SPD Praha nemusí doplácet za chyby a ambice Washingtonu, česká vláda se má především postarat o své občany a jejich bezpečnost.Z Kábulu letí třetí evakuační letadloV noci do Afghánistánu odletěl třetí vojenský evakuační letoun, na Twitteru o tom ve středu ráno informovali zástupci Armády ČR. Okolo druhé hodiny odpolední ministr zahraničí Jakub Kulhánek informoval, že letoun odstartoval z Kábulu a míří do Prahy. Na palubě jsou tlumočníci s rodinami a držitelé trvalého pobytu v Česku.Druhý český speciál včera večer přistál na kbelském vojenském letišti. Na palubě bylo 87 lidí, mezi kterými byli i velvyslanec Jiří Baloun, čeští vojáci, afghánští spolupracovníci a také dva Poláci.Druhé české evakuační letadlo do Afghánistánu vyletělo již v pondělí, ale muselo nakonec přistát v ázerbájdžánském Baku, kde čekalo na povolení přistání v Kábulu. Na palubě se nacházel velvyslanec Jiří Baloun, vojenský airbus přivezl ale také vojáky a afghánské spolupracovníky i s jejich rodinami. Jsou mezi nimi i malé děti. Podle premiéra Babiše přivezlo letadlo 16 Čechů.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.

Kosmo Olin 🦀 Doufejme že Rusko, Írán, Turecko a Čína už na plné pecky frčí, v Afganistánu rychle vybudovat protileteckou obranu, protože se všude na západě v tajnosti něco dohaduje a nedá se i vyloučit, že tam překvapivě vojensky zase narukují, aby si udrželi velmi důležitou geostrategickou pozici !! a světu "ukázali že jsou machři".. Němci argumentovali, že mají platnou mezinárodní smlouvu s minulou afgánskou vládou, že si tam mohou vojensky létat, a že mají mezinárodní právo evakuace jejich personálu.. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱👎🤮🚾🚾 44

Honza Já bych odkázal na vynikající vojenského analytika a pana Martina Kollera a pořad Casus Belli na slovenském Slobodném vysielači, kde velmi pečlivě, detailně a faktologicky shrnuly reálný stav situace. Nikoli žádné emotivní a propagandistické výroky, jako od českých rádobynovinářů a polithňupů.. V podstatě má Tomio pravdu, nicméně zdaleka neříká všechno. Ten obrázek si i nezasvěcený člověk udělá až poté, co počlivě studuje všecky dostupné materiály + samotné výroky či analýzy vojenských činitelů z USA i dalších zemí. A úplně mimo jsou členové tzv "Pražské havlérky" včetně Zemana, který je v tomto ohledu úplně mimo,.. Nebo úplně zaplacený. Já bych řekl, že jako globalista Zeman není mimo. Ale zkrátka JE POPLATNÝ GLOBÁLNÍM LICHVÁŘŮM. Ti na něj něco vědí, jako na Babiše a další šmejdy. Buď je to zainteresování u globálních lichvářů nebo zainteresování u globalistických band jako Aspen Institut, nepřátelský vůči všemu vlasteneckému. A sami vidíte efekt. Babiš, Hamáček, Vojtěch.. 0

4

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, afghánistán, tomio okamura, tálibán