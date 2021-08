https://cz.sputniknews.com/20210818/pet-plemen-psu-kterych-se-lide-nemohou-nabazit-na-tiktoku-15526734.html

Pět plemen psů, kterých se lidé nemohou nabažit na TikToku

18.08.2021

Podle webu TeamDogs však existuje pět plemen, kterých se lidé prostě nemohou nabažit.Zlatí retrívřiNádherní zlatí retrívři jsou s neuvěřitelnými 9,2 miliardami zhlédnutí daleko před psí konkurencí. A není divu, když takový zlatý retrívr Kaka má úctyhodných 3,4 milionu sledujících? To je dost na to, aby i Karolina Kurková mohla závidět!Němečtí ovčáciDruhým nejoblíbenějším psím miláčkem na TikToku je německý ovčák s 4,3 miliardy zhlédnutími. Účet fešáka Mickeyho germanshepherd7 nasbíral 1,3 milionu sledujících čistě na základě toho, že vypadá docela rozkošně. Kdo potřebuje triky nebo luxusní oblečení, když vypadá takhle svěže?ČivavyNa třetím místě jsou čivavy s 4,1 miliardy zhlédnutími. Je to vůbec divné, když si tato štěňátka oblíbili jak známé osobnosti, tak „obyčejní smrtelníci“?Stylová čivava Peanut má řadu módních psích oblečků, ze kterých by topmodelky plakaly.MopsíciNa čtvrtém místě se s 3,6 miliardami zhlédnutí umístili mopsíci, což dokazuje, že tito psíci jsou hvězdami TikToku, se kterými se musí počítat. Ale proč se spokojit s jedním mopsem, když můžete mít tři nebo čtyři?Účet Pugsuy s 477,6 tisíci sledujícími sleduje výkony rodiny mopsů milujících bazény, kteří vedou ve svém domě v Uruguayi opravdu rozmazlený život!RotvajleřiRotvajleři se v průběhu let dostali do špatného světla, ale s 3,2 miliardami zhlédnutí jsou v současnosti mezi fanoušky TikToku velkým hitem. Britský rotvajler Bear nasbíral na svém účtu bear_the_rottweiler_gb úctyhodných 2,3 milionu lajků, a není divu, když je tak přátelský ke kameře.

