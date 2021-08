https://cz.sputniknews.com/20210818/prisli-jsme-chovali-jsme-a-prchame-jako-okupanti-kotrba-shrnul-misi-cr-v-afghanistanu-15532442.html

Přišli jsme, chovali jsme a prcháme jako okupanti. Kotrba shrnul misi ČR v Afghánistánu

Přišli jsme, chovali jsme a prcháme jako okupanti. Kotrba shrnul misi ČR v Afghánistánu

Přístup České republiky k afghánskému islamistickému hnutí Tálibán jde ruku v ruce s Evropskou unií a NATO. Tálibán není dosud diplomaticky uznáván. Navzdory tomu v nedávném rozhovoru ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek uvedl, že Česká republika musí „respektovat realitu, která tam nastane“. Jak se podle Vás budou budovat vztahy mezi novou afghánskou vládou a EU/Českou republikou?Štěpán Kotrba: Myslím, že zaminir (ministr zahraničí) České republiky vždy, když dojde na rozhodování, zavolá do Bruselu. Když to tam nikdo nebere, nasliní prst a zdvihne ho k nebesům. Zjistí tak převažující směr větru. Pak respektuje realitu, která nastane. Zemi velikosti České republiky nic jiného ani nezbývá…Dovedete si snad představit, že by se Česko zachovalo tak, jak radil prezident Zeman, a vyhlásilo Talibánu válku za udržení proamerických zkorumpovaných loutek „legální“ afghánské vlády? Kdyby se doopravdy u Kábulu bojovalo za Prahu.Země velikosti Ruska má možnost tvořit politiku celého regionu. A přestože by to byl nikdo nečekal, i Rusko v Afghánistánu flagrantně prohrálo. Něco se ale od té doby naučilo. Alespoň v Afghánistánu. Hovořit se všemi. Což potvrdil ministr zahraničí Lavrov, když přiznal, že pozice Ruska v Kábulu se odvíjí od toho, že hovoří jak „s vládou, tak s Talibánem, se zástupci Uzbeků i Tádžiků“. Taškentská smlouva CSTO (neboli Collective Security Treaty Organization)** byla z geopoliticky strategického hlediska moudrá dohoda. Škoda, že ji Uzbekistán a Ázerbájdžán vypověděly. Vytváří regionálně stabilitu i respekt bez toho, aby signatáři těkali mezi přátelstvím a soupeřením, jak to v posledních letech dělal Lukašenko. V Evropě se ovšem Rusko chová jinak. Uraženě, arogantně. Byzantsky povýšeně.Ve výsledku v Afghánistánu vyhrály USA, respektive jeden Američan: texaský demokratický kongresman Charles Nesbitt Wilson, respektive jím vymyšlená a jím řízená Operace Cyklon. Soukromá válka pana Wilsona dala vzniknout Talibánu, který porazil Sověty a stal se národně osvobozeneckým hnutím, jež nyní zvítězilo bez boje. Bez amerických raket Stinger na začátku příběhu by to nešlo.Jedním z cílů koaličních partnerů NATO bylo cvičení zástupců afghánské lidové armády, aby byla obranyschopná proti nepříteli…Ale Tálibán nejsou pro Paštuny nepřátelé. Jsou to sousedi z vedlejší vesnice, příbuzní, přátelé. Mudžahedíni. Ti, kteří se obětovali pro boj za svatou věc. Za společnou vlast. Za stát. Afghánskou armádu nikdo jiný než my nikdy neohrožoval.Navzdory tomu se Tálibánu ve velmi krátkém časovém období povedlo obsadit celé území Afghánistánu. Co je hlavní příčinou?Je to jejich země. Jejich předkové zažili slavnou dobu kmene Durráni a vládu Ahmada Šáha. Jejich dědové bojovali po boku krále Amanullaha Chána proti Britské Indii, který Afghánistán prohlásil za suverénní a plně nezávislý stát. Afghánci chtějí úctu ke svým tradicím, úctu ke své víře, svou kulturu, svou nezávislost. Nechtějí Karmalův sovětský socialismus, nechtějí ani Karzáího americkou demokracii. Nechme jim to, co chtějí sami.V čem podle Vás spočívají specifické rysy vojenské služby v Afghánistánu?Že je špinavá. Že se bojuje, když někdo zaplatí, do chvíle, dokud platí. Jen mudžahedíni vědí, za co prolévají krev – třeba zdarma.Armáda České republiky za roky svých misí v tomto státu realizovala četné významné akce. Jaké z nich se podle Vás nejvíce povedly a proč? Je správné hodnotit jednotlivé akce českých vojáků nebo je v podobných dlouholetých misích důležitý spíše konečný výsledek?Promiňte. Bitvy můžete hodnotit podle dovednosti a odvahy vojáků. Válku však musíte posuzovat podle moudrosti politiků, kteří do bitev vojáky poslali. V Afghánistánu jsme neměli co dělat. Přišli jsme jako okupanti. Chovali jsme se jako okupanti. Prcháme jako okupanti.Oceňuji práci chemického a radiačního průzkumu v Iráku během operace Pouštní štít a Pouštní bouře. Tam jsme dělali to, co z celého NATO nikdo jiný tak dobře neuměl. Chránili jsme životy. Stejně tak lékaři polní nemocnice. V Jugoslávii jsme asistovat rozbíjení Titova státu nikdy neměli. Nikdy jsme neměli bojovat proti bratrskému národů Srbů. Nikdy jsme neměli dopustit bombardování Bělehradu. Výsledkem jsou prozápadní loutkové režimy na celém Balkánu a stát zločineckého kartelu v Kosovu.Během mise v Afghánistánu bylo zabito 14 českých vojáků. Na pozadí toho, že Tálibán obsadil Kábul se na sociálních sítích lidé ptají, proč zemřeli čeští občané. Co byste jim odpověděl?Že zemřeli pro prachy. A pro Američany. Když jim to stálo zato... je to dobrá smrt.Generál Petr Pavel byl v čele NATO tři roky od r. 2015 až po r. 2017. Za jeho vedení proběhla druhá víceúčelová mise Resolute Support, Air Advisory Team, na území působil tým polních chirurgů a vojenské policie. Generál Pavel je nyní obviňován ze spoluodpovědnosti za české oběti a politiku NATO jako takovou. Jak taková obvinění hodnotíte?Víte, ke generálu Pavlovi se mi těžko vyjadřuje. Na jeho obvinění stačí jen on sám. Z hlediska vojenské etiky je to politická prostitutka. Přísahal lidu vedenému komunistickou stranou. A po změně režimu se svého názoru zřekl. Pak se z něj stal voják protivníka lidu, kterému přísahal, generál armády NATO. To je bezectný život.Jen darebáci dokáží po tak ostudném úprku z dvacet let trvajícího bojiště napsat „Stažení našich vojsk neznamená ukončení našeho vztahu s Afghánistánem. Spíše to bude začátek nové kapitoly. Udržitelný mír v Afghánistánu …" Toto je ministerské prohlášení Severoatlantické rady o Afghánistánu, ke kterému se přidružily „partnerské země mise Resolute Support". Včetně Česka. Udržitelný mír v Afghánistánu bude tvořit snad už afghánský lid, bez našeho poručníkování.Můžeme a měli bychom se stydět. Stejně jako by se mělo stydět Rusko, že nedokázalo dodnes říci, proč provedlo v roce 1968 invazi do Československa. Přitom se není zač omlouvat, jadernou paritu nebylo možné realizovat vinou Dubčeka. Dodnes se Rusko nenaučilo politické moudrosti, že přiznat se není zločin. Ani za půl století. Zločinem neodpustitelným je ale lhát lidem (V roce 1993 prezident Boris Jelcin odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa a rovněž zdůraznil, že zodpovědnost za události 1968 nese Sovětsky svaz, nikoliv Rusko. Ruský postoj je zakotven v preambuli Smlouvy o přátelských vztazích mezi Ruskem a ČR, kde je vpád vojsk označen za „nepřípustné použití síly“ – pozn.red.).* Teroristická organizace zakázaná v Rusku.** Regionální mezinárodní úmluva o kolektivní bezpečnosti a územní celistvosti a suverenity signatářů z roku 1992. Nyní jsou součástí smlouvy Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko a Tádžikistán.

