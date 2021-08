https://cz.sputniknews.com/20210818/provaleni-odposlechu-politiku-2-mesice-pred-volbami-fakt-nebo-blamaz-jako-kdysi-zemanuv-kufricek-15544361.html

Provalení odposlechů politiků 2 měsíce před volbami. Fakt nebo blamáž, jako kdysi Zemanův kufříček?

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro portál Parlamentní listy nechal slyšet, že BIS „fízlovala ústavní činitele”. Podle bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby Andora Šándora, kdyby šlo o odposlechy nelegální, tedy pokud by došlo ke zneužití, šlo by potom o závažnou věc. V Německu, když se zhruba v roce 2015 provalily zpravodajské odposlechy (Němce „fízlovali“ Američané), následovala krize, mimo jiné v podobě migrační vlny. Jsou odposlechy u nás něčeho předzvěstí?Jan Schneider, bezpečnostní analytik: Není to předzvěst ničeho. Nikdo není nad zákonem. Zákon o zpravodajských službách nevylučuje nikoho z okruhu lidí, kteří by mohli padnout do hledáčku zpravodajských služeb. To, co teď probíráme, patří k jednomu z nešťastných vyjádření pana prezidenta. Takovýchto výroků už měl povícero. Už v roce 2001 ohlásil cosi, co vešlo do historie jako „pražská stopa“ a co se nepotvrdilo. Panu prezidentovi bych radil, aby se jako ekonom držel raději svého kopyta. Ať hovoří o ekonomice. Jeho výroky o terorismu a ekonomice nesnesou přísnější měřítka. Jak se říká – měl by zde přibrzdit koně.Andor Šándor to zdařile napsal na FB, že (prezidentova) kritika ve své podstatě míří vlastně na Vrchní soud, nikoli na BISku. Je to ostatně soud, kdo odposlechy povoluje. Kontrolní orgán by mohl prozkoumat, zda odposlechy byly schváleny podle zákona. Každopádně soudce by měl u exponovaných osob stanovit kontrolní lhůty velmi krátké, resp. co se týká podávání zpráv a prodloužení odposlechů. Jde-li o osoby tzv. exponované, jde o věc citlivou. Informace o průběhu odposlechů by se měla tudíž zpracovávat rychle. Pokud by se nic nepotvrdilo, soudce by další pokračování odposlechů neschválil.Je to také otázka pro stále nerealizovanou senátní kontrolu. Tato kontrola by mohla jít ad meritum, tzn. mohla by teoreticky zkoumat i oprávněnost odposlechů a jejich využití. Odposlech by měl být každopádně administrativně zpracován a výsledky by měly být poskytnuty zákonným adresátům. Kdyby se zjistilo, že jakákoliv informace z odposlechu je používána mimo jednací protokoly, nemá administrativní označení, byl by to důvod k trestnímu stíhání ředitele BIS, protože by hrozilo, že dochází ke zneužívání odposlechů za účelem vydírání. Dejme tomu, že pan ředitel by si takto mohl nahánět přízeň, resp. posiloval by si své setrvání ve funkci. V tuto chvíli se nepřikláním k žádné variantě, jen jsem to pro úplnost chtěl zde takto předestřít.Je to tak, že se nahrávají všechny hovory a je-li někoho třeba sledovat, jen se konkrétní záznamy vytáhnou z databáze? Nakolik jsem blízek/dalek pravdy?Nemyslím, že jsou telefonní hovory plošně nahrávány. Spíše jen technické informace o nich a tyto se ze zákona po určitou dobu archivují, tzn. zpravodajská služba se na základě povolení soudu může dostat k informacím ohledně toho, kdo s kým a jak dlouho si telefonoval…Co se týká SMS, tam asi nějaká databáze bude, ale telefonní hovory by operátoři standardně nahrávat neměli. Nahrává se až na základě doručení platného povolení soudu.Z minulosti si pamatuji ty různé „kufříčkové“ aféry, viz Zemanův kufřík z roku 1996-7. Kauza se také týkala BISky… Souviselo to tedy s Milošem Zemanem (tehdejším šéfem ČSSD). Bylo vysvětleno uspokojivě, oč tehdy šlo?Byla to trošku jiná kauza, bylo to podivné a bylo to nedořešené. (Zemanův) kufříček, to byla taková zajímavá věc, jakási siláž věcí, které administrativně neodpovídaly vůbec ničemu, ale když se ve zjevně vymyšlené zprávě objeví informace [obrazně řečeno, příkladem], že jste včera měl na sobě puntíkované trenky – a vy víte, že jste je měl – něco to znamená… Jak se říká: vysílá to k vám určitý signál. Šlo o účelovku. Nakonec se nic nepotvrdilo…A co teď to načasování, máme před volbami?Skončilo období ředitele BIS. Myslím, že jde o koincidenci, přesto nešťastnou.Tušíme roztržku tandemu prezident – premiér?Doufám, že pánové nikdy nebudou mít navlas stejné názory. To je ona pojistka demokracie, že si každá svobodná bytost myslí trochu něco jiného a věci se odehrávají po vzájemných diskuzích a konzultacích. Doufám, že pánové budou velmi inteligentně spolu diskutovat. Velmi bych si přál, aby tím nezatěžovali tisk. Ten to jenom rozkydá a rozblemtá, nic z toho nebude…Je to i trochu neférová nátlaková hra přes média. Pan prezident něco prozradí tu Parlamentním listům, tu Blesku… Nevidím to jako příliš šťastné. Přál bych si, aby to zmizelo ze stránek nejen bulváru, ale veškerého tisku. Věci, které se týkají zpravodajských služeb – mají-li se takováto data zpracovávat civilizovaně a k užitku věci, mají se řešit s větší péčí a s větší zdrženlivostí.Pane Schneidere, děkujeme za rozhovor.

