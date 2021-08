https://cz.sputniknews.com/20210818/trump-porovnal-naklady-usa-na-operaci-v-afghanistanu-a-vojensky-rozpocet-rf-15529859.html

Trump porovnal náklady USA na operaci v Afghánistánu a vojenský rozpočet RF

Trump porovnal náklady USA na operaci v Afghánistánu a vojenský rozpočet RF

Bývalý americký prezident Donald Trump porovnal roční náklady USA na operaci v Afghánistánu a vojenský rozpočet Ruska. Podle něj také afghánská armáda... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Zdůraznil, že to probíhalo každý rok a Spojeným státům to nic nepřineslo.Podle Trumpa afghánská armáda bojovala za americké peníze, jakmile financování skončilo, vzdala se.Bývalý prezident v rozhovoru také uvedl, že americké vrtulníky, které USA předaly afghánské armádě, nyní bude studovat Rusko.Trump je také znepokojený tím, že USA před odchodem nezničily vojenskou techniku. Protože nyní se dostala do rukou radikálního hnutí Tálibán*.Bývalý americký prezident nechtěl odhalit plány na volební kampaň v roce 2024, uvedl však, že Američanům udělá radost.Podle něj mu přímá odpověď na tuto otázku přinese problémy. „Lidé, budete šťastní, protože já miluju tuto zemi a nesnáším sledovat to, co se děje,“ uvedl na závěr Donald Trump.Rezignace BidenaBývalý americký prezident Donald Trump prohlásil, že pro současnou hlavu státu Joeho Bidena nastal čas, aby rezignoval kvůli tomu, co se stalo v Afghánistánu.„To, co udělal Biden s Afghánistánem, je legenda. Bude z toho jedna z největších porážek v amerických dějinách,“ uvádí se v Trumpově prohlášení.Situace v Afghánistánu se v poslední době vyhrotila po útoku Tálibánu* na velká města. V neděli média a zdroje informovala, že radikálové kontrolují všechny hraniční přechody. Tálibán* pak učinil prohlášení, že jeho příslušníci vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní prohlásil, že opustil zemi, „aby odvrátil masakr“.

Zdeněk Krátký Už nyní se v Hollywoodu píše scénář filmu, kterak hrdinná US Army pokořila Afghánistán. 2

Karel Adam "Dodal také, že americké vrtulníky se mohou dostat do rukou Ruska." - pozdě, už jich mají 25 kousků na letišti v Termezu. 1

