V Mexiku byly objeveny kytice staré 1800 let

V Mexiku, ve zničeném městě Teotihuacán, objevili archeologové kytice staré 1800 až 2000 let. Podle vědců se jedná o velmi důležitý nález. O tomto objevu píše... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Artefakty se nacházely v hloubce 18 metrů pod chrámem zasvěceným Quetzalcoatlovi - jednomu z významných bohů starověké Mezoameriky.Odborníci dospěli k závěru, že rostliny mohly být přineseny právě bohu Quetzalcoatlovi. Místní obyvatelé totiž věřili, že toto božstvo dalo lidstvu obilí a podílelo se na stvoření lidí. Podle Sergia Gómeze, archeologa z Národního institutu antropologie a historie (Mexiko), jsou stonky dokonale zachovalé.Dodal, že se jedná o „velmi důležitý nález“, protože dokazuje, že se na místě konaly rituály. Sergio Gómez také zdůraznil, že on a jeho kolegové budou muset zjistit, kdo tyto květiny bohu přinesl. Odpověď na tuto otázku chce archeolog najít v blízké budoucnosti.Tým vědců pracuje v Teotihuacánu již téměř 12 let. Probírají se zde starověkou půdou, zkoumají skály, pyramidy a ruiny paláců, aby našli stopy o tom, kdo v této oblasti kdysi žil.Podle deníku Daily Mail se archeologové domnívají, že město bylo postaveno v roce 100 př. n. l. a existovalo až do 8. století. Archeologové označují Teotihuacán za jednu z nejvlivnějších oblastí předhispánské Severní Ameriky. Předpokládá se, že v době svého největšího rozkvětu zde žilo asi 200 000 lidí.Artefakty římských válečníkůŠpanělští archeologové při vykopávkách na ostrově Menorca objevili rozsáhlou sbírku artefaktů patřících starověkému římskému vojsku. Vědci se domnívají, že předměty byly zanechány u brány pevnosti během posvátného rituálu po dobytí punské osady kolem roku 100 př. n. l.Během 3. a 2. století př. n. l. probíhaly ve dvou intervalech punské války mezi starověkým Římem a Kartágem. V závěrečné fázi této konfrontace se v západním Středomoří zvýšila přítomnost pirátů, kteří využívali výhodné strategické polohy Baleárských ostrovů k útokům na římské obchodníky. Hlavní základny byly na Mallorce a Menorce, kam Římané koncem 2. století př. n. l. vyslali svá vojska a zcela ovládli ostrovy.Španělští archeologové pod vedením Fernanda Prada z Univerzity Alicante objevili při vykopávkách na Baleárských ostrovech rozsáhlou sbírku antických předmětů v dobrém stavu, které patřily římským vojákům. Práce probíhaly na prehistorickém sídlišti Son Catlar na ostrově Menorca, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.Objev starověké brány přinesl velký pokrok v poznání historie Menorcy. Při vykopávkách bylo objeveno velké množství typických předmětů, které patřily římskému vojsku: zbraně, nože, hroty šípů a kopí, projektily, chirurgické nástroje a bronzová lopatka. Podle vědců se nálezy datují do období kolem roku 100 př. n. l. Kromě toho je cenný i objevený obvod starověké městské hradby, dlouhý 870 metrů, který poskytuje velkou perspektivu při studiu starověkých vojenských konfliktů.

Červenáček Na kyticích dokonce rozeznávám druh a barvy. 🐸🐸🐸🐸 0

