„Věci se dějí." Slovenský premiér promluvil o evakuaci z Afghánistánu a udělování azylu

„Věci se dějí.“ Slovenský premiér promluvil o evakuaci z Afghánistánu a udělování azylu

Slovensko se zabývá evakuací svých občanů i místních spolupracovníků z Afghánistánu. Ve středu to oznámil premiér země Eduard Heger (OĽaNO).

Poté, co se radikální hnutí Tálibán* zmocnilo většiny území Afghánistánu i jeho hlavního města Kábulu, desítky západních zemí začaly evakuovat své občany a spolu s nimi i místní spolupracovníky. I Slovensko je zapojeno do procesu bezpečného převozu, oznámil novinářům Heger. Detaily ovšem z bezpečnostních důvodů uvádět odmítl.Na otázku vyslání speciálu do Afghánistánu pro evakuované osoby Heger odpověděl, že „věci se dějí“.To, nakolik rychle padl Kábul, mnohé překvapilo. Za bezpečnostní situaci v Afghánistánu ale podle něj nemůže selhání tajných služeb. Nicméně situace vyvolává řadu otázek. O možné vlně uprchlíků bude příští týden jednat koaliční rada.Předseda koaliční SaS a ministr hospodářství Richard Sulík již avizoval, že by Slovensko mělo přijat deset afghánských spolupracovníků. Nicméně se vyslovil proti tomu, aby vláda začala masivně udělovat azyl. Pomoc by podle něj měla směřovat zemím hraničícím s Afghánistánem pro zajištění tamních uprchlických táborů.V otázce evakuace slovenských občanů ještě v úterý ministr zahraničí Ivan Korčok (SaS) uváděl, že stále pracuje na tom, aby slovenský vojenský speciál co nejdříve odletěl do Kábulu, aby vyvezl prioritně slovenské občany.Mezitím Česko již evakuaci z Afghánistánu spustilo. V noci z úterý na středu se do válkou zmítané země vydal třetí evakuační letoun. V úterý na pražském letišti v Kbelích přistál armádní letoun s 87 pasažéry. Byli mezi nimi Češi, Afghánci i dva Poláci. První letoun přistál v pondělí, který přivezl 46 lidí. Dnes okolo druhé hodiny odpolední ministr zahraničí Kulhánek informoval, že z Kábulu vyletělo i třetí evakuační letadlo, na jehož palubě jsou tlumočníci s rodinami.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

