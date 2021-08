https://cz.sputniknews.com/20210818/vedci-zjistili-proc-nejvetsi-ledovec-v-antarktide-velmi-rychle-taje-15536345.html

Vědci zjistili, proč největší ledovec v Antarktidě velmi rychle taje

Vědci zjistili, proč jeden z největších ledovců v Antarktidě, ledovec Thwaites, taje abnormálně vysokou rychlostí. Němečtí a britští geofyzici pod ním objevili... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Ledovec Thwaites v západní Antarktidě je známý svou vysokou rychlostí pohybu směrem k oceánu. V současné době jeho tání způsobuje přibližně čtyři procenta globálního vzestupu hladiny moře - více než kterýkoli jiný ledovec na Zemi. A toto číslo se podle vědců bude dále zvětšovat, protože rychlost tání ledovce Thwaites se rok od roku zvyšuje.Experti to donedávna vysvětlovali globálními klimatickými změnami a tím, že ledovec na mnoha místech spočívá na mořském dně, a proto má kontakt s teplými vodními masami. Autoři studie, geofyzikové z Helmholtzova centra pro polární a mořský výzkum Institutu Alfreda Wegenera v Německu a Britské antarktické služby však dokázali, že rozhodující roli hraje jiný faktor.Na základě údajů z aeromagnetických pozorování vědci vytvořili mapu toku geotermálního tepla v západní Antarktidě a našli zónu pod ledovcem Thwaites, kde se do nitra Země dostalo velké množství geotermálního tepla. Podle autorů je to dáno skutečností, že ledovec leží v tektonické prohlubni, kde je zemská kůra mnohem tenčí než například v sousední východní Antarktidě.Na rozdíl od východní Antarktidy, kterou tvoří velký masiv pevniny, kde tloušťka zemské kůry dosahuje 40 kilometrů, je západní Antarktida geologicky mladou oblastí, která se skládá z několika malých a relativně tenkých bloků zemské kůry, které jsou od sebe odděleny systémy zlomů a brázd - trhlinovými zónami. V mnoha z těchto brázd je zemská kůra silná pouze 17-25 kilometrů a v důsledku toho se většina země nachází o jeden až dva kilometry níže, než je hladina moře.„Naše měření ukazují, že pod ledovcem Thwaites, tam, kde je zemská kůra silná pouze 17 až 25 kilometrů, může vznikat geotermální tok tepla až 150 miliwattů na metr čtvereční. Odpovídá to hodnotám zaznamenaným v regionech Rýnského příkopu a Velké příkopové propadliny,“ uvádí tisková zpráva Institutu Alfreda Wegenera slova první autorky článku, geofyzičky Ricardy Dziadekové.Na druhé straně existence dlouhodobých trhlinových příkopů pod západní Antarktidou přivádí vědce k domněnce, že zvýšené geotermální proudění zde existuje již několik milionů let. Rychlost tání ledovce je primárně dána teplotou v jeho základě.„Teplota na dně ledovce závisí na několika faktorech, například na tom, zda je základ tvořen pevnou horninou nebo vodou nasycenými sedimenty,“ řekl autor studie Dr. Karsten Gohl z Institutu Alfreda Wegenera. Voda velmi efektivně vede stoupající teplo, ale může také odebrat tepelnou energii dříve, než proud tepla dosáhne dna ledovce.“S cílem definitivně určit rozhodující příčinu abnormálního zahřívání ledovce Thwaites se vědci chystají v nejbližší budoucnosti uskutečnit vrty s odebráním vzorků jádra z ledovcového lože a provést bodová měření tepelného toku.

