Víme, jakých chyb se hospodyňky dopouštějí při přípravě a zpracování hub. Zkuste se jim vyhnout

Víme, jakých chyb se hospodyňky dopouštějí při přípravě a zpracování hub. Zkuste se jim vyhnout

18.08.2021

2021-08-18T22:05+0200

2021-08-18T22:05+0200

2021-08-18T22:05+0200

Existuje nespočet receptů z hub, které dokáží celý pokrm „vystřelit“ na úplně jinou úroveň, a vy se budete jen zalizovat. Například nakládané houby rychle mizí ze stolu, když je nabídnete hostům. Jsou totiž výborné!Nicméně, ještě před tím, než se pustíte do vaření podle různorodých receptů, je dobré dodržovat pár základních pravidel zacházení s houbami. Ne všichni je totiž znají, a pak dochází k častým chybám. Jaké jsou?1. Jíst či nejíst?Největší riziko při konzumaci hub spočívá v tom, abyste správně určili, zda jsou jedlé či nejedlé. Před přípravou pokrmu z hub je tak vždy potřeba pečlivě zkontrolovat všechny houby. Stačí totiž jeden nejedlý kousek a veškeré vaše úsilí bude zmařeno.Máme pro vás však jeden tip. Nejlepší je sbírat jen známé houby, které nemají jedovaté „protějšky“. Není totiž žádným tajemstvím, že lidé si často pletou například holubinku nazelenalou s muchomůrkou zelenou, bedlu vysokou s bedlou ostrošupinnou, muchomůrku růžovku s muchomůrkou tygrovanou apod.Pokud si tedy při sbírání hub stále nevěříte, není nic jednoduššího, než si houby koupit v obchodech a na farmářských trzích.2. Nekvalitní očistění a mytí hubPřed tím, než začnete houby zavařovat, marinovat či je jinak připravovat, je opravdu důležité, aby byly čisté. Například hlína, která na nich při špatném mytí zůstane, během vaření nejen zkazí chuť, ale také znemožní samotnou přípravu hub. Hlína a jiné nečistoty jsou navíc skvělým semeništěm bakterií, které se ve sklenici začnou dál aktivně množit. Jíst takto špatně omyté houby tak bude pro tělo zkrátka nebezpečné.3. Nesprávná přípravaPři přípravě hub rozhodně stojí za to zvážit zvláštnosti jednotlivých druhů. Některé houby je potřeba před vařením na delší dobu namočit, aby se zbavily nahořklé chuti. Jiné lze zase připravit bez zvláštní předchozí úpravy.4. Špatný způsobZa zmínku stojí i to, že bychom měli brát v potaz také různé nuance vaření a přípravy hub. Ku příkladu zkušené hospodyňky dobře vědí, že hřib (boletus) nelze zavařovat. Abychom si na tomto vynikajícím druhu hub mohli pochutnat i v zimě, je třeba jej namarinovat a naložit.5. A co zavařovací sklenice?Když houby pořádně očistíte a vložíte je v rámci zavařování do špatně očištěných sklenic, problém je světě. Bakterie totiž mohou žít nejen na špinavých houbách. I špatně umyté sklenice mohou být zdrojem těchto škodlivých mikroorganismů. Proto musí být bezpodmínečně sterilizovány.

