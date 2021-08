https://cz.sputniknews.com/20210818/vsichni-meli-strach-z-okamury-valecny-veteran-vysvetlil-co-zpusobilo-zmatky-s-evakuaci-afghancu-15539283.html

Všichni měli strach z Okamury. Válečný veterán vysvětlil, co způsobilo zmatky s evakuací Afghánců

Všichni měli strach z Okamury. Válečný veterán vysvětlil, co způsobilo zmatky s evakuací Afghánců

V době, kdy se řada vlád z členských zemí NATO již naplno zabývala organizací evakuace svých afghánských spolupracovníků, Česko bylo spíše na začátku. Český... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

Válečný veterán a bývalý náčelník Útvaru speciálních operací Vojenské policie Lumír Němec, který se mimo jiné zúčastnil i mise v Afghánistánu, během svého rozhovoru pro zpravodajský server Echo24 uvedl, jak to ve skutečnosti mělo vypadat s přípravou evakuace afghánských tlumočníků, kteří spolupracovali s českými vojáky v průběhu jejich působení v této zemi. Němec například uvedl, že zatím stále není jasné, kolik ještě tlumočníků bude dopraveno do Česka, neboť se neustále objevují další lidé, kteří tvrdí, že kdysi poskytovali své služby české armádě. Problém také spočívá v tom, že neexistuje jeden oficiální seznam, který by obsahoval všechna jména.Jedním z hlavních důvodů, proč má nyní Česko nakvap, je právě to, že samotný plán budoucí evakuace vznikl nejdříve na konci července, totiž tehdy, kdy se řada dalších států již plně zabývala přepravou svých spolupracovníků. Proč se to takhle protáhlo? Lumír Němec předpokládá, že vliv na ten proces rozhodování měla politická situace, a sice sněmovní volby, které proběhnou již za dva měsíce. Skoro nikdo z politických vůdců, a to jak z vládní koalice, tak i z opozičního táboru, nechtěl hazardovat se svými volebními preferencemi, jelikož šlo o citlivé téma migrace.Geopolitický dopad vítězství TálibánuRychlé obsazení Afghánistánu vojenskými silami radikálního hnutí Tálibán bude mít bezesporu značný negativní vliv na reputaci Washingtonu, myslí si Lumír Němec. Tálibové totiž názorně ukázali, že se nad Spojenými státy tak či onak dá zvítězit, což může sloužit signálem pro ostatní radikální aktéry na mezinárodní scéně. Může to posílit i pozice Ruska a Číny. Peking se čím dál víc zabývá ekonomickou a finanční expanzí, jak v tomto regionu, tak po celém světě. I Rusko z toho může vytěžit, a to především z politického hlediska.

Červenáček Má pravdu. Lavrov najednou mluví o Tálibánu jako o rozumných lidech, i když je v RF na seznamu teroristů. Důvody jsou globální. Účel světí prostředky. 🐸🐸🐸🐸 0

