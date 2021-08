https://cz.sputniknews.com/20210818/vyjednavali-jsme-s-talibanem-babis-prozradil-dosud-nezname-detaily-evakuace-z-kabulu-15536508.html

„Vyjednávali jsme s Tálibánem.“ Babiš prozradil dosud neznámé detaily evakuace z Kábulu

„Vyjednávali jsme s Tálibánem.“ Babiš prozradil dosud neznámé detaily evakuace z Kábulu

Evakuace afghánských spolupracovníků a českých rezidentů z Afghánistánu zatím není u konce. Momentálně do České republiky míří již třetí vojenský speciál, na... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T16:04+0200

2021-08-18T16:04+0200

2021-08-18T16:04+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

evakuace

andrej babiš

tlumočník

armáda čr

jakub kulhánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/853/95/8539589_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_58a1a59cd38a217f2687a6398c4558e3.jpg

Předseda české vlády Andrej Babiš ve svém komentáři pro česká média sdělil informace ohledně průběhu evakuace českých občanů a afghánských tlumočníků. Jak poznamenal, čeští vojáci a velvyslanec ČR v Afghánistánu Jiří Baloun od začátku měli seznam lidí, kteří by měli být dopravení do České republiky. Česká armáda přitom konala organizovaně, díky čemuž se podařilo náležitě zajistit evakuaci svých lidí, a to nehledě na rychlou destabilizaci situace v zemi a v hlavním městě.Babiš se také přiznal, že česká strana byla ve středu v kontaktu s představiteli hnutí Tálibán*.Andrej Babiš informoval o tom, že všichni čeští občané již byli dopraveni z Afghánistánu do své země. Momentálně se řeší evakuace zbylých tlumočníků s jejich rodinami a dalších Afghánců, kteří spolupracovali s českou armádou během její mise v Afghánistánu.Třetí evakuační letadlo letí do ČeskaV noci do Afghánistánu odletěl třetí vojenský evakuační letoun, na Twitteru o tom ve středu ráno informovali zástupci Armády ČR. Okolo druhé hodiny odpolední ministr zahraničí Jakub Kulhánek na Twitteru informoval, že speciál právě odletěl z Kábulu. Na jeho palubě jsou afghánští tlumočníci s dětmi a také držitelé trvalého pobytu v ČR.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, evakuace, andrej babiš, tlumočník, armáda čr, jakub kulhánek