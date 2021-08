https://cz.sputniknews.com/20210818/zastupce-talibanu-prohlasil-ze-v-afghanistanu-nebude-demokracie-15543963.html

Zástupce Tálibánu prohlásil, že v Afghánistánu nebude demokracie

Zástupce Tálibánu prohlásil, že v Afghánistánu nebude demokracie

Zástupce radikálního hnutí Tálibán* Vahídulláh Hášimí prohlásil, že Afghánistán nebude demokracií, země bude spravována v souladu se zákony šaríi. 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T23:58+0200

2021-08-18T23:58+0200

2021-08-18T23:58+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

tálibán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/15173325_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_78721e1bd698ee1e2fa7c43020a743de.jpg

„V zásadě nebude žádný demokratický systém (v zemi), protože tento systém nemá s naší zemí nic společného ... Nebudeme diskutovat o tom, jaký typ politického systému by měl být v Afghánistánu uplatňován, protože odpověď je i tak jasná. Je to zákon šaríi a hotovo,“ cituje Hášimího agentura Reuters.Situace v Afghánistánu se zvláště vyostřila v posledních týdnech, kdy Tálibán provedl rychlou ofenzívu po celé zemi a obsadil všechny hraniční přechody. Jedinou provincií, která není pod jeho kontrolou, je Pandžšír severovýchodně od Kábulu.15. srpna vstoupili ozbrojenci do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, jak sám řekl, aby „zabránil masakru“. V noci na 16. srpna zástupce politického úřadu Tálibánu* Mohammad Naím prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě se v nejbližší době vyjasní.Tálibové očekávají návrat afghánských vojenských letadelHnutí Tálibán očekává, že sousední státy vrátí letadla a helikoptéry, v nichž afghánští vojáci uprchli ze země, řekl Vahídulláh Hášimí, vysoce postavený člen hnutí.Již dříve bylo oznámeno, že mnoho letadel z Afghánistánu přilétlo do Tádžikistánu a Uzbekistánu.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontrolují ozbrojenci Tálibánu*. Evakuace zahraničních pracovníků a Afghánců pracujících pro zahraniční mise je prováděna prostřednictvím jediného letiště v Kábulu, které je v držení USA a dalších zemí NATO.* Teroristická organizace zakázaná v RF

❌➗➖➕ USraelci považují za legální, když se jim v cizí zemi povede přiblblým ovčanům namozkovat, že kapitalistická demokracie a pučistické svržení "diktátorské" vlády je dobrá věc. Jejich kapitalistický demokratický zlodějský sajrajt si vyhlašují jako světově "jediný uznávaný společenský systém" a všechny ostatní systémy jsou špatné a nevhodné. Nejvíce jim leží v žaludku Čínský socialismus/komunismus a proto i každou zemi buzerují, která nemá tu "pravou demokracii plnou bídy a bezdomovců, smíchané rasy a kultury, uznávající dolar a USraelské podřízení". Svoboda slova je USraelcům také velmi důležitá, ale jenom k rozšiřování jejich propagandy, jinak rádi zakazují cizí vysílače, provádějí cenzuru a Jourová chce více platit a podporovat "pravdivá média". 🤩🤩 Proto bude velká sranda, až se další země rozhodnou pro své vlastní národní společenské systémy a možná i pro socialistické způsoby, nebo prostě něco jiného. 🤩🤩🇺🇸🇮🇱🇪🇺🕎👎🤮🚾🚾 0

1

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, tálibán