https://cz.sputniknews.com/20210818/zbyva-jen-podpis-zemana-senat-schvalil-odskodneni-za-vybuchy-ve-vrbeticich-ve-vysi-700-milionu-15537419.html

Zbývá jen podpis Zemana: Senát schválil odškodnění za výbuchy ve Vrběticích ve výši 700 milionů

Zbývá jen podpis Zemana: Senát schválil odškodnění za výbuchy ve Vrběticích ve výši 700 milionů

Senát ve středu schválil zákon o vyplácení odškodnění státem pro vesnice a občany na Zlínsku, kteří byli zasaženi výbuchy munice ve Vrběticích v roce 2014, a... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T17:13+0200

2021-08-18T17:13+0200

2021-08-18T17:13+0200

kauza vrbětice

rusko

peníze

odškodnění

senát čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/615/76/6157616_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_5602ceefec3273f1ddf8f290e5f2df9f.jpg

Česká vláda dne 12. července schválila a prezident Zeman 27. července podpořil návrh zákona o vyplácení odškodnění. Jedním z hlavních iniciátorů dokumentu byl první místopředseda vlády, ministr vnitra a lídr sociálních demokratů ČSSD Jan Hamáček. Už dříve premiér Andrej Babiš oznámil, že ze 700 milionů korun na 350 milionů dostanou občané a obce Zlínského kraje, na jehož správním území se incident odehrál. Iniciátoři návrhu zákona informovali média, že dokument předpokládá zahájení vyplácení náhrad od 1. ledna 2022.Zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele.Zlínský kraj by podle návrhu dostal 59 milionů korun a pětice obcí celkem asi 309,5 milionu korun. Částky vycházejí podle zdůvodnění z podílů kraje a těchto obcí na celostátních daňových výnosech.Pro zákon ve středu v Senátu hlasovalo 58 ze 61 přítomných zákonodárců, proti nehlasoval žádný z nich.Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group. V době výbuchů areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivé exploze muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

lípa Že by spíš úplatek tamním za mlčení? O tom, jaký švajneraj stát a jeho orgány při "užívání" objektů muničního skladu připustily? A co všechno se tam v době před těmi výbuchy, které to měly zakrýt, dělo? ... 2

1

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, peníze, odškodnění, senát čr