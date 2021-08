https://cz.sputniknews.com/20210818/zpevak-klus-se-zeptal-cechu-proc-se-boji-uprchliku-rozpoutal-peklo-v-nemz-lide-neskryvali-emoce-15531104.html

Zpěvák Klus se zeptal Čechů, proč se bojí uprchlíků. Rozpoutal peklo, v němž lidé neskrývali emoce

Zpěvák Klus se zeptal Čechů, proč se bojí uprchlíků. Rozpoutal peklo, v němž lidé neskrývali emoce

Český zpěvák a písničkář Tomáš Klus se na sociálních sítích pustil do odvážného tématu. Nakousl totiž otázku migrace a příjímání migrantů, zejména to, jak se k... 18.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-18T13:06+0200

2021-08-18T13:06+0200

2021-08-18T13:06+0200

afghánistán

migranti

migrace

instagram

facebook

tomáš klus

zpěvák

migrační otázka

celebrity

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/786/43/7864375_0:0:2357:1325_1920x0_80_0_0_b718e6877559a4b21939db86227725d8.jpg

Na Instagramu i Facebooku Tomáše Kluse se nedávno objevila jedna jediná otázka, která pořádně rozvířila vody na sociálních sítích.Když však tuto otázku sdílel, strhla se doslova bouře. Lidé jeho postoj nechápali a uváděli, že věc překrucuje či zjednodušuje. Spousta z nich se pak Tomášovi snažila vysvětlit, proč mají Češi takový názor, jaký mají.I další uváděli, že nejsou pro přijímání takových lidí, „protože nemají respekt a pokoru před mou rodinou, mou kulturou, mou vlastí...“Někteří sice psali, že se takových lidí nebojí a mají pochopení pro lidi, kteří utíkají před válkou, ale je tu jedno velké ALE…Jiní navíc poukazovali na to, že „utíkajív drtivé většině mladí chlapi a ženy a děti nechávají ve válce. „Hrdinové!“ podotýkali ironicky.Další pak argumentovali tím, že multikulturalismus prostě fungovat nebude. Zmiňovali takékrádeže, vandalismus, ale iznásilňování žen a jiné ubližování.Jiní byli doslova zhrozeni tím, co Klus napsal a nechtěli věřit tomu, že by to mohl myslet vážně: „Tomáši, to nemyslíš vážně!? Islamisty opravdu ne! Neblázni! Mají svoje hlavy, svoje náboženství, nepřizpůsobiví atd. Mám mega úctu k lidem, ale mam také své hranice.“Spousta lidí tak se zpěvákem nesouhlasila. Uživatelé například psali, že jsou náhodou Češi až moc tolerantní…Někteří zmiňovali, že se lidé možná „bojí“ proto, že se mezi těmi, co utíkají před válkou, mohou také vetřít lidi, co tu válku vyvolali… A dokonce se ozvalo i pár lidí, kteří Tomášovi vzkazovali, že by si měl nejprve zamést před svých prahem.Lidé také začali zmiňovat Francii či Německo jako odstrašující případ, kdy země přijaly migranty. „Zeptejte se obyčejných Němců, jestli jsou z migrantů nadšení, když si je Angela pozvala,“ ozvalo se.A do diskuze se s ním pustila i česká spisovatelka Radka Třeštíková: „Dobře, pojďme nejdřív vyřešit, proč jsou zbabělí Češi, pokud si myslíš, že nás to dovede k vyřešení otázky, proč jsou zbabělí Afghánci.“ V komentářích pak Třeštíková dodala, že sice strach Afghánců chápe, ale tu nutkavou potřebu zkritizovat v téhle, zatím dost nepřehledné situaci, vlastní národ, nikoliv. Čímž narážela na vyjádření Kluse.Nicméně, v komentářích se objevily i názory, kdy se lidé stavili na stranu Tomáše a zastávali stejný pohled na věc.A o svou odpověď na Tomášovu otázku se podělil také zpěvák Ondřej Ruml. „Protože my Češi jsme maloměšťáci Evropy. Máme rádi zjednodušující teze, řešení, vysvětlení… Čehokoliv, čemu nerozumíme, se obáváme. Rychlé soudy a předsudky - to je naše,“ kritizoval svůj národ.Tomáš KlusKlus je český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař. Svou hudební kariéru odstartoval v roce 2007,kdy vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent Zlín. Orok později mu firma Sony BMG vydala jeho první album Cesta do záhu(d)by. Následně napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody. V roce 2009 následovalo druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vyšel i jeho první zpěvník „Já, písničkáŘ“.Na svém kontě má několik úspěchů – v roce 2010 se stal zpěvákem roku hudebních cen TV stanice Óčko i výročních Andělů, vletech 2011 a 2012 získal stříbrného a zlatého Českého slavíka.Klus se ale zajímá také o charitu a je součástí různých projektů. Například na Velikonoce 2011 odvysílala ČT pořad Klus pro Kuře, kde dotyčný vystoupil jako moderátor i jako jeden z interpretů.Pokud jde o Kluse a herectví, v září 2012 absolvoval studium herectví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Zahrál si napříkladv pohádkách Tři bratři a Tajemství staré bambitky, v seriálu Hop nebo Trop čive filmu Šejdrem. Lidé jej ale mohou znát také z divadla, jelikož účinkuje třeba v Deadline v pražském Divadle Ypsilon.Co se týče jeho osobního života, Klus nyní žije spokojeným rodinným životem. S manželkou Tamarou Klusovou (dříve Kubová) má dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Rodina žije v Mníšku pod Brdy, kam se přestěhovala z Prahy.

Kosmo Olin 🦀 ŽidoZeman zase jednou ukázal velkou iniciativu a honem zachraňoval všemožnou afgánskou pakáž, která se teď v tisících dostane do Evropy i do Čech, protože si v Afganistánu jako kolaboranti docela dobře žili a to by samozřejmě i neradi ztratili. Budou zde teď několik let zdarma vyživováni, než možná dostanou nějakou práci.Zeman je určitě sám živit nebude.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 60

Karel Adam Nevím, vzdělání nemám ale vždy byl rozdíl mezi migrací a uprchlictvím.😂 6

7

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, migranti, migrace, instagram, facebook, tomáš klus, zpěvák, migrační otázka