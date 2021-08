https://cz.sputniknews.com/20210819/afghansky-viceprezident-nebude-prisahat-vernost-talibanu-15556584.html

Afghánský viceprezident nebude přísahat věrnost Tálibánu

Afghánský viceprezident Amrulláh Sálih, který již dříve vyzýval k odporu vůči Tálibánu*, prohlásil, že se nehodlá vzdávat se nebo jim přísahat věrnost, uvádějí... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

„Naším politickým cílem je umožnit afghánskému lidu vyjádřit se ohledně povahy a typu státu. Jsme připraveni o tomto tématu jednat. Pokud nás však požádají, abychom přísahali věrnost nebo se vzdali, tak to neuděláme,“ řekl Sálih.Zopakoval, že podle zákona je nyní on hlavou státu.Amrulláh Sálih předtím prohlásil, že na rozdíl od uprchlého prezidenta Ašrafa Ghaního v zemi zůstal a podle ústavy je prozatímní hlavou státu. Vyzval také k odporu vůči hnutí Tálibán.Mezitím vůdci hnutí Tálibán zahájí v Kábulu jednání s afghánskými politiky o nové vládě, řekl zdroj agentuře Sputnik.Na konání voleb a přijetí nové ústavy pro Afghánistán není čas; nejprve musí být vytvořena inkluzivní vláda, řekl ve čtvrtek mluvčí Tálibánu Suhail Šahín.OSN vyzvala světové společenství, aby se spojilo a účelem dialogu s TálibánemGenerální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že mezinárodní společenství musí vystupovat jako jednotná fronta v dialogu s Tálibánem o budoucnosti Afghánistánu.Guterres také řekl, že osobně nevstoupil do dialogu s vedením Tálibánu, ale zástupci Světové organizace v Afghánistánu to dělají stále.* Teroristická organizace zakázaná v Rusku

