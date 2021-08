Biden uvedl možnou alternativu odchodu USA z Afghánistánu

https://cz.sputniknews.com/20210819/biden-uvedl-moznou-alternativu-odchodu-usa-z-afghanistanu-15547199.html

Alternativou odchodu USA z Afghánistánu bylo značné rozšíření vojenské přítomnosti v této zemi, prohlásil prezident USA Joe Biden. 19.08.2021, Sputnik Česká republika

„Volba byla jednoduchá. Kdybych řekl zůstaneme, museli bychom být připraveni na vyslání po čertech velkého počtu dalších vojáků,“ řekl Biden v rozhovoru pro ABC, jehož úryvky byly zveřejněny na portálu televize.Chaos byl nevyhnutelnýBiden také prohlásil, že chaos při stažení amerických vojáků z Afghánistánu byl nevyhnutelný.Biden rovněž odpověděl kladně na otázku, jestli tato možnost byla zahrnuta do přijatého rozhodnutí.Uchvácení moci Tálibánem* zastihlo USA nepřipravenéAmerická rozvědka připouštěla možnost pádu afghánské vlády blíže ke konci letošního roku, v této otázce však nebylo dosaženo shody, prohlásil prezident USA.„Myslím, že shody nebylo dosaženo… Říkali, že je to (pozn. pád afghánské vlády) pravděpodobnější ke konci roku,“ řekl Biden.Americká vláda přiznává, že je zastihla nepřipravenou rychlost, se kterou hnutí Tálibán převzalo moc v zemi bez odporu ze strany afghánské armády.Američtí vojáci v AfghánistánuAmeričtí vojáci zůstanou v Afghánistánu do úplné evakuace občanů USA a bude-li to nutné, pak dokonce po 31. srpnu, prohlásil prezident Joe Biden.Dodal, že se vynasnaží ukončit stažení vojáků v původně dohodnutém termínu do 31. srpna. V současné chvíli podle Bidena zůstalo v Afghánistánu 10-15 tisíc Američanů, kteří potřebují evakuaci, také 50-65 tisíc Afghánců, které USA také chtějí vyvézt ze země.Prezident USA poznamenal, že hnutí Tálibán spolupracuje s USA v evakuaci Američanů, ale s vývozem místních obyvatel existují problémy. Přitom přiznal, že se útokům tálibů na americké vojáky podařilo vyhnout pouze díky dohodám mezi Tálibánem a jeho předchůdcem Donaldem Trumpem.Uchopení Tálibánem moci v AfghánistánuNa pozadí stažení amerických vojsk z republiky podnikli tálibové útok a dobyli všechna velká města. Bývalý prezident Ašraf Ghaní opustil zemi.Mluvčí politické kanceláře Tálibánu Muhammed Naim prohlásil, že válka je ukončena. V nejbližším čase bude rozhodnuto o nové formě vlády. S prozatímní vládou bojovníci nesouhlasí.Byla také vyhlášena všeobecná amnestie, mnozí Afghánci se však stále pokoušejí uprchnout před novým režimem. Na kábulském letišti zavládl v prvních dnech po příchodu tálibů chaos, lidé dobývali útokem cizí letadla, která vyvážela ze země diplomatické zaměstnance. Později vyšlo najevo, že několik lidí zemřelo při pádu z odstartovaného letadla.

Vladimír Štumpa Opět jen mlží, kličkuje a manipuluje. Důkaz že pindosi už vědí, jak moc to podělali. Už chybí jen vymyslet důvody, že za to může Putin; to přijde. Minimálně přijdou obvinění kvůli současné přítomnosti a diplomatickým jednáním Putina s Tálibánem. 🐸🐸🐸🐸 1

1

