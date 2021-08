https://cz.sputniknews.com/20210819/cesi-nechali-tlumocnika-s-rodinou-na-letistni-plose-pro-cnn-to-tvrdi-jeden-z-nich-15545188.html

Češi nechali tlumočníka s rodinou na letištní ploše? Pro CNN to tvrdí jeden z nich

Češi nechali tlumočníka s rodinou na letištní ploše? Pro CNN to tvrdí jeden z nich

Americká televizní stanice CNN na webu informuje o afghánském tlumočníkovi, jenž uvádí, že pracoval pro českou armádu, která ho ve středu i s rodinou měla... 19.08.2021

CNN také uvádí, že třiatřicetiletý Rafiulláh se ženou a čtyřletým synem čekali před letištěm tři dny. Uvedl také, že před bojovníky Tálibánu* si muž zakrýval tvář rouškou.Rafiulláh dodal, že ve středu se dostali přes kontrolní stanoviště Tálibánu na letiště, čeští vojáci měli rodinu vyzvednout a doprovodit k letadlu. Ale to bylo všechno.Mluvčí ministerstva obrany Jakub Fajnor pro Novinky.cz uvedl, že podobné informace nemá.Ministr vnitra Jan Hamáček již dříve uvedl, že další evakuační lety nebudou, protože do Česka se podle něj podařilo dostat téměř všechny lidi zařazené do evakuačního programu.Třetí evakuační letoun z KábuluVčera z Afghánistánu přiletěl třetí vojenský evakuační letoun. Ve dvě hodiny ministr zahraničí Jakub Kulhánek informoval, že letoun odstartoval z Kábulu. Na jeho palubě byli tlumočníci s rodinami a držitelé trvalého pobytu v Česku.Druhý český speciál v úterý večer přistál na kbelském vojenském letišti. Na palubě bylo 87 lidí, mezi kterými byli i velvyslanec Jiří Baloun, čeští vojáci, afghánští spolupracovníci a také dva Poláci.*teroristická organizace zakázaná v RF

