https://cz.sputniknews.com/20210819/chmelar-mluvi-o-afghanistanu-a-vzpomina-assangeho-pta-se-proc-byl-ve-vezeni-on-a-ne-bush-a-blair-15545613.html

Chmelár mluví o Afghánistánu a vzpomíná Assangeho. Ptá se, proč byl ve vězení on, a ne Bush a Blair

Chmelár mluví o Afghánistánu a vzpomíná Assangeho. Ptá se, proč byl ve vězení on, a ne Bush a Blair

Slovenský politik, historik a mediální analytik Eduard Chmelár se na svém facebookovém profilu vyjádřil k dění v Afghánistánu, roli USA, Julianovi Assangemu a... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-19T12:11+0200

2021-08-19T12:11+0200

2021-08-19T12:11+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

usa

miloš zeman

afghánistán

eduard chmelár

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13456642_0:209:2048:1361_1920x0_80_0_0_552e21ed563c093b7cab62c6ad8dbf22.jpg

Téma Afghánistánu a vše s ním spojené se poslední dny omílá více než kdy dřív. Zveřejnění svého pohledu na věc se nevzdal ani Eduard Chmelár, který se však na celou věc dívá z poněkud jiné perspektivy. Hovořil totiž o tom, že někteří hrdinové zůstávají za mřížemi, zatímco lotři běhají na svobodě.Následně uvedl, že si pamatujena všechny ty absurdní situace jakoby vystřižené z románu Remarquea Na západní frontě klid. Podle něj už tehdy všichni dobře věděli, že daná válka nemá žádný smysl, ale drželi veřejnost v sevření vykonstruovaných nesmyslů, že si tam „plníme „závazky“, že úspěšně pokračujeme a že odejít by bylo zbabělé“.V další části se pak zamýšlí nad tím, že je svět nespravedlivý, protože hrdinové sedí ve vězení a lotři běhají na svobodě.Podle Chmelára totiž záleží jen na lidech, zda budou trpět, že mediální prostor i po afghánském fiasku zůstává i nadále ovládán profesionálními lháři, kteří nemají ani špetku cti, aby se za své lži a manipulace omluvili.V poslední části svého příspěvku se pak zaměřil na nedávný rozhovor českého prezidenta Miloše Zemana, v němž dotyčný mluvil o USA a NATO.Pokud se tak totiž nestane, pak podle Chmelára nebude mít smysl nejen tato válka, ale ani poučení z ní.Případ Juliana AssangeV USA bylo proti Assange vzneseno 18 trestních obvinění a hrozí mu celkem až 175 let vězení. Byly mu inkriminovány zločiny spojené s prozrazením tajných informací ve velkém rozsahu. Od dubna roku 2019 se zakladatel WikiLeaks nachází v britské věznici a čeká na definitivní rozhodnutí o své extradici do USA.Dne 4. ledna se londýnský soud usnesl, že jeho vydání americkým úřadům bude protiprávní, protože Assange trpí autismem a klinickou depresí, je připraven spáchat sebevraždu a tento svůj záměr uskuteční, když se ocitne v americké věznici. V současné době se pokouší americká strana odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí extradice a Assange, jemuž soud odmítl propuštění na kauci, se nachází i nadále v londýnské věznici Belmarsh a čeká na výsledky projednání apelace. Datum jednání o apelaci Ministerstva spravedlnosti USA nebylo zatím stanoveno.Situace v AfghánistánuPřipomeňme, že v posledních měsících v zemi eskalovaly boje mezi vládními silami a Tálibánem*.To vše se odehrává na pozadí stahování amerických vojsk, které ruské ministerstvo zahraničí označilo za přiznání neúspěchu mise.V posledních týdnech se ale dění obzvláště zhoršilo, a to zejména s nástupem radikálního hnutí Tálibán ve velkých městech. V neděli média a zdroje uvedly, že ozbrojenci mají pod kontrolou všechny hraniční přechody. Později toho dne ozbrojenci řekli, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem.Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že zemi opustil, „aby zabránil masakru“. V pondělí večer oficiální mluvčí politické kanceláře Tálibánu Mohammad Naim oznámil, že válka v Afghánistánu skončila.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Simo Häyhä Levičák chmelár vypadá jak cikán a asi tak i myslí....... 0

1

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, miloš zeman, afghánistán, eduard chmelár, julian assange