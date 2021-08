https://cz.sputniknews.com/20210819/dalsi-evakuacni-lety-nebudou-podle-hamacka-byli-vyvezeni-temer-vsichni-z-evakuacniho-programu-15546316.html

Další evakuační lety nebudou. Podle Hamáčka byli vyvezeni téměř všichni z evakuačního programu

Další evakuační lety nebudou. Podle Hamáčka byli vyvezeni téměř všichni z evakuačního programu

Jan Hamáček uvedl, že z Afghánistánu byli do Česka přepraveni téměř všichni, kteří byli uvedení v evakuačním programu. Podle něj k případnému transportu dalších lidí bude možné využít pomoc spojenců.K evakuacím z Kábulu se dnes vyjádří premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Jakub Kulhánek a velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun, tisková konference je naplánována po poledni.Hamáček také uvedl, že tři armádní speciály do Česka přepravily asi 180 afghánských spolupracovníků české armády a jejich blízké. Všichni evakuovaní jsou podle ministra v karanténě v armádních objektech.ČTK uvádí, že evakuovaní Afghánci se mohou rozhodnout, jestli požádají v Česku o azyl, případně využijí institut strpění nebo si požádají o trvalý pobyt. Hamáček také očekává, že ti, kteří pracovali na české ambasádě, budou chtít v Česku zůstat.Češi nechali afghánského tlumočníka na letišti?Americká televizní stanice CNN na webu informuje o afghánském tlumočníkovi, jenž uvádí, že pracoval pro českou armádu, která ho ve středu i s rodinou měla nechat stát na letištní ploše v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla.CNN také uvádí, že třiatřicetiletý Rafiulláh se ženou a čtyřletým synem čekali před letištěm tři dny. Uvedl také, že před bojovníky Tálibánu* si muž zakrýval tvář rouškou.Rafiulláh dodal, že ve středu se dostali přes kontrolní stanoviště Tálibánu na letiště, čeští vojáci měli rodinu vyzvednout a doprovodit k letadlu. Ale to bylo všechno.Mluvčí ministerstva obrany Jakub Fajnor pro Novinky.cz uvedl, že podobné informace nemá.

