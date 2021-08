https://cz.sputniknews.com/20210819/evakuacni-letadlo-ozbrojenych-sil-sr-smerujici-z-afghanistanu-pristalo-na-slovensku-15546167.html

Evakuační letadlo Ozbrojených sil SR směřující z Afghánistánu přistálo na Slovensku

Evakuační letadlo Ozbrojených sil SR směřující z Afghánistánu přistálo na Slovensku

Vojenský speciál vzdušných sil OS SR směřující z Afghánistánu úspěšně v noci na čtvrtek přistál na letišti na Slovensku. Na sociální síti o tom informoval... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-19T10:41+0200

2021-08-19T10:41+0200

2021-08-19T10:41+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

letadlo

slovensko

afghánistán

evakuace

tálibán

ministerstvo obrany

letoun

jaroslav naď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/15546116_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c6d37b5a49796b95c57a77a85880c048.jpg

Ministr ve středu večer oznámil, že letadlo opustilo Afghánistán po úspěšně zvládnuté evakuační operaci. Zdůraznil, že bezpečnost nasazených příslušníků OS SR, stejně jako evakuovaných lidí, je tím nejdůležitějším, o co během celé operace jde. Uvedl, že informovanost o celém procesu je mimořádně limitována a vyzval média, aby „se chovala zodpovědně a neohrozila svým, i když dobře míněným, zpravodajstvím bezpečnost operace a všech zúčastněných lidí”.Šéf resortu obrany avizoval, že ve čtvrtek dopoledne spolu s premiérem Eduardem Hegerem (OĽaNO) a ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivanem Korčokem (kandidát SaS) poskytnou k tématu další informace.Zmiňme, že Česko už stihlo vyslat tři letecké speciály – třetí evakuační let české armády z afghánského hlavního města Kábul přistál ve středu večer na vojenském letišti Praha-Kbely. Podle ministra obrany ČR Lubomíra Metnara bylo na palubě 62 pasažérů. Let měl mezipřistání v ázerbájdžánském Baku, kde dotankoval palivo. Na palubě byli i afghánští tlumočníci s dětmi, držitelé trvalého pobytu v České republice, jakož i čtyři Afghánci, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Evakuaci koordinoval krizový štáb Ministerstva zahraničních věcí ČR s českou armádou, uvedl podle zpravodajské stanice ČT24 Metnar.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, protože Tálibán* zaútočil na velká města. V neděli média a zdroje uvedly, že povstalci kontrolovali všechny hraniční přechody. Později během dne militanti oznámili, že vstoupili do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní řekl, že opustil zemi, „aby zabránil krveprolití".V pondělí večer oficiální zástupce politického úřadu Tálibánu Mohammed Naim řekl, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna. Mluvčí Tálibánu Zabihulláh Mudžáhíd řekl, že ti, kdo se na porušování podíleli, byli zadrženi.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontrolují ozbrojenci Tálibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afghánců pracujících pro zahraniční mise probíhá na jediném letišti v Kábulu, které drží USA a další země NATO.* Teroristická organizace zakázaná v RF

slovensko

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letadlo, slovensko, afghánistán, evakuace, tálibán, ministerstvo obrany, letoun, jaroslav naď