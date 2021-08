https://cz.sputniknews.com/20210819/gottova-dcera-hlasi-navrat-na-socialni-site-fanouskum-ukazala-jak-si-uziva-dovolenou-v-italii-15546515.html

Gottova dcera hlásí návrat na sociální sítě: Fanouškům ukázala, jak si užívá dovolenou v Itálii

Dcera zesnulého zpěváka Karla Gotta, Charlotte Ella, se sice na začátku tohoto roku objevila na sociálních sítích, ale velmi rychle se zase stáhla. Na svém... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Už v únoru, kdy si tato patnáctiletá kráska založila profil na sociální síti, si získala velké množství fanoušků. Počet sledujících jí totiž začal strmě růst. Ani to ji ale zřejmě nepřesvědčilo, aby zůstala aktivní.Změna přišla až po půl roce, kdy se Charlotte Ella rozhodla, že ukáže svým příznivcům, jak tráví léto. Svěřila se jim s tím, že si momentálně užívá dovolenou v Itálii, a tak se na Instagramu v jednom příspěvku objevily hned dvě nové fotky.Na první fotografii je Charlotte zachycena na útesu s výhledem na jednu z vesniček v italské oblasti Cinque Terre, nejspíše Manarolu. Natočila se však tak, aby jí nešlo vidět do obličeje. Druhý záběr je pak namířen na moře.I přes to, že se Charlotte Ella na sociální sítě vrátila, asi úplně nepatří mezi jejich velké příznivce. Dokonce si vypnula možnost komentovat fotografie a snaží se alespoň trochu střežit si své soukromí.Charlotte Ella GottováCharlotte Ella je česká zpěvačka a dcera českého zpěváka Karla Gotta a moderátorky Ivany Gottové. Proslavila se tím, že v roce 2019 se svým otcem nazpívala emotivní duet s názvem „Srdce nehasnou“. Do povědomí se dostala také již v dubnu 2011, kdy nafotila spolu se sestrou Nelly kampaň pro kolekci jedné dětské značky oblečení, obchodu na pražském Chodově. V roce 2016 za svého otce Karla Gotta dokonce převzala Českého slavíka.Karel GottKarel Gott byl legendární a velmi oblíbený český zpěvák. Během své kariéry Gott vydal 293 sólových alb doma i v zahraničí. Celkově nazpíval kolem 2500 písní. Od roku 1965 se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. Obdržel 120 televizních ocenění, osm zlatých desek a jednu diamantovou desku.Pokud jde o jeho osobní život, dne 7. ledna 2008 se oženil v Las Vegas s dlouholetou partnerkou Ivanou Macháčkovou, se kterou má dcery Charlottu Ellu a Nelly Sofii. Z předchozích vztahů má však ještě dvě starší dcery - Dominiku Gottovou (s Antonií Zacpalovou) a LuciiKovaříkovou (s Ivetou Kolářovou).Připomeňme, že legenda české hudební scény, zpěvák Karel Gott, zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října 2019, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den. Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co chvíli předtím přiznal, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

