https://cz.sputniknews.com/20210819/horalkovy-souboj-na-slovensku-politici-se-predhani-v-reakcich-lide-bojkotuji-i-propaguji-oplatky-15547737.html

„Horalkový souboj“ na Slovensku: Politici se předhání v reakcích, lidé bojkotují i propagují oplatky

„Horalkový souboj“ na Slovensku: Politici se předhání v reakcích, lidé bojkotují i propagují oplatky

Na Slovensku je veselo. Tamní občany totiž vytočilo vyjádření šéfa společnosti vyrábějící čokoládové oplatky. Šéfovi Sedity Pavlu Jakubcovi nemohou přijít na... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-19T13:23+0200

2021-08-19T13:23+0200

2021-08-19T13:26+0200

slovensko

ľuboš blaha

vakcína

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/14802174_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fd0c78d9581e3d1bdf81bd2a51638e82.jpg

Celou kauzu odstartovalo jedno obyčejné vyjádření, v němž Jakubec otevřeně podpořil očkování proti covidu-19, Uvedl totiž, že je potřebné, a všichni si to musí uvědomit.Následně dodal, že nechápe lidi, kteří se nechtějí dát očkovat, a zdůraznil, že ničí snahu ostatních, kteří se očkovat dají.Vlna reakcíJeho slova však vyvolala doslova bouři reakcí. A nejen to. Odpůrci očkování následně vyzvali k bojkotu a likvidaci jeho výrobků. Někteří jedinci tak v reakci na slova majitele Sedity přestali výrobky od jeho firmy kupovat.Ozvala se však i druhá, převážně naočkovaná strana, která tyto výrobky po dané „kauze“ zbožňuje ještě víc.V souvislosti s touto kauzou již samozřejmě vznikly různé vtipy a svou troškou do mlýna přispělii někteří slovenští politici. Pozadu nezůstala například poslankyně za vládní Svobodu a solidaritu (SAS) Jana Bittó Cigániková.Podobně se vyjádřila i politička Simona Petrík z Progresivního Slovenska.Jako další se ke kauze vyslovil poslanec za SaS, který následně zveřejnil fotografii před obchodem s kartonem Horalek.K danému tématu dokonce nahrál video i poslanec Jožo Pročko (OĽaNO).Blaha: Horalka se stala symbolem apartheiduNe všichni politici ale zastávali takový názor. Ozval se například Ľuboš Blaha ze Směru-SD, který patří mezi neočkované jedince. Ten napsal, že Horalky nebo Mily kdysi patřily k jeho oblíbeným sladkostem a dodnes je kupoval svým dětem. Teď už to ale dělat nebude, protože se přidává k bojkotu.Politik podotýká, že pokud si Jakubec přeje, aby 40 % neočkovaných Slováků sedělo v domácím vězení, tak o ně zřejmě nestojí jako o zákazníky.Rovněž se zmínil také o tom, že se na internetu objevily fotky Cigánikové. Podle jeho slov „větší antireklama asi neexistuje“.Dále podotkl, že se zmiňované oplatky staly „symbolem apartheidu“, stejně jako „liberálního výsměchu vůči polovině národa, která má z očkování oprávněné obavy“.Poznamenal také, že mnozí lidé mají různé diagnózy a nikdo jim nedokáže garantovat, že jim očkování neublíží. Lidé tak dle něj zkrátka nedůvěřují vakcíně, protože je experimentální a nemají jistotu, jaké vedlejší účinky přinese. A poté přišel útok na poslankyni.V neposlední řadě zmínil, že i mezi očkovanými lidmi na Slovensku je drtivá většina, která nechce povinné očkování a nechce, aby byli lidé nuceni a obíráni o práva.Dodal také, že stejně by přistupoval i k restauracím, které zvýhodňují očkované: „Pokud jste neočkovaný, jste pro ně podčlověk. Opovrhují vámi, nechtějí vás tam. Seznam takových restauraci není těžké najít - já osobně je budu bojkotovat.“Závěrem dodal, že existuje množství způsobů, jak bojovat proti fašismu a nenávisti. Zopakoval, že majitel Horalky zneužil svůj výrobek pro extremistické politické postoje, a proto je na místě vyzvat lidi k bojkotu. Dodal, že sice ví, že Horalka ani Mila nemohou za to, jakého nenávistného a nemorálního majitele mají, ale lidé se prý musí bránit.

Genadij Proočkovat všechny příjemce peněz z veřejných prostředků a nebo od zahraničních plátců. Všechny je řádně proočkovat, nejlépe opakovaně. Výjimkou dělat jen u starobních důchodců. Ty nechat žít. 1

Zdeno Miesto plnky dať do horaliek vakcínu v práškovej forme. 1

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ľuboš blaha, vakcína, koronavirus