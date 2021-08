Jak to bude s testováním občanů od září? Tisková konference po jednání vlády o podmínkách testování

Již v červenci bylo rozhodnuto o tom, že od 1. září preventivní testování na covid-19 nebude hrazeno z veřejného pojištění. Bude se to týkat například testů pro cestování či pro návštěvu kulturních a sportovních akcí. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo především to, že na podzim možnost naočkovat se budou mít prakticky všichni občané. Výjimkou budou jenom děti do 12 let a ti, kteří si nemohou dovolit očkování ze zdravotních důvodů. Pro tyto skupiny obyvatelstva testy budou hrazeny státem i nadále.