„Je to neúspěch." Pentagon zjistil zranitelnost systému protivzdušné obrany

Američtí vojáci uznali, že jsou bezmocní proti ruským a čínským strategickým jaderným zbraním. Agentura pro protiraketovou obranu (Missile Defense Agency, MDA)... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Systémové problémyS objevením nejnovějších ruských prostředků jaderného zadržování, jako je těžká mezikontinentální balistická raketa Sarmat a hypersonický raketový komplex Avangard, se v Pentagonu už nahlas mluví o tom, že Moskva předhonila Washington v celé řadě vojenských technologií. Možnosti národního systému protiraketové obrany nestačí k tomu, aby byly alespoň částečně sníženy potenciální škody v případě zahájení třetí světové války. V MDA se domnívají, že je nutný jiný přístup.V současné době chrání USA před soustředěným úderem mezikontinentálních balistických raket několik desítek zachycovacích raket GBMD dislokovaných v šachtách na Aljašce a v Kalifornii. Jsou určeny k zachycení balistických cílů na středním úseku trajektorie v kosmickém prostoru. Tři stacionární radary PAVE PAWS v nejdůležitějších strategických směrech ukazují cíle zachycovacím raketám, které ničí rakety a jejich bojové hlavice ve vstřícném směru.Tento systém byl uveden do provozu v roce 2005. V průběhu zkoušek však GBMD zachytily jen polovinu cílů. Americké úřady nebyly spokojeny s malou účinností složitého a nákladného systému. V polovině 10. let 21. století Washington vynaložil téměř šest miliard dolarů na vývoj nové bojové hlavice na zachycovací rakety podle programu Redesigned Kill Vehicle (RKV). V roce 2019 byl však tento projekt zastaven. Podle informací médií byly ve výrobku zjištěny velké konstruktivní vady. MDA tehdy málem zrušili, rozhodli se ale agentuře poskytnout další šanci. V dubnu roku 2020 Pentagon objednal projektování zachycovací rakety nové generace podle programu Next-Generation Interceptor (NGI). Bude zařazena do výzbroje v nejlepším případě ve druhé polovině 20. let. A mezitím budou bezpečnost USA zajišťovat jiné prostředky, mj. prvky regionálního systému protivzdušné obrany v různých částech zeměkoule.Mořský štítPrvní sled perspektivního systému tvoří lodě s bojovým informačním a řídicím systémem Aegis a zachycovacími raketami Standard, torpédoborce Arleigh Burke a křižníky Ticonderoga. Většina vlajkových lodí hlídkuje v Tichém oceáně, je to mobilní štít proti čínským a severokorejským raketám. Podle nové koncepce MDA bude část lodí přesunuta k americkému pobřeží.Je třeba poznamenat, že v případě reálného útoku zachycovací rakety Standard určené především pro boj s raketami malého a středního doletu možná nebudou stačit na těžké mezikontinentální balistické rakety. Loni v listopadu Američané už otestovali ostatně další typ zachycovacích raket – Standard SM-3 Block IIA. Nad Havají byl úspěšně zničen terč imitující monoblokovou mezikontinentální balistickou raketu. V nejbližší době bude obnovený Standard použit proti složitějšímu balistickému cíli s rozdělující se bojovou hlavicí a s prostředky na překonání protivzdušné obrany.Kromě toho se v agentuře nevylučuje rozmístění v USA pozemní varianty Aegis Ashore. Podobné komplexy rozvinuli Američané v Polsku a Rumunsku. Chtěli je rozmístit také v Japonsku, Tokio jim to ale zamítlo. Předpokládá se, že právě pobřežní Aegis bude tvořit druhý sled protiraketové obrany.Proti hypersonickým raketámPoslední obrannou čáru tvoří raketové komplexy malého doletu THAAD. Jsou nyní rozmístěny v Jižní Koreji a na Guamu. Před rokem a půl požádala agentura o 273 milionů dolarů na jejich modernizaci. THAAD mají sestřelovat bojové hlavice raket v konečném úseku jejich letu. Neupřesňuje se, kolik jich bude třeba pro obranu USA.„Tím nejsložitějším úkolem, který před námi stojí, je spojit tři vrstvy perspektivního systému protivzdušné obrany do jednoho celku,“ řekl novinářům ředitel MDA viceadmirál John Hill. „Pro zkoordinované akce je třeba vytvořit efektivní komunikační síť. Kromě toho je třeba integrovat do systému komplexy Patriot. Důstojníci, kteří řídí protiraketovou obranu země, musí mít na vybranou, jaké prostředky mohou použít v tom či onom okamžiku,“ dodal.V každém případě ale modernizace systému ještě není zdaleka ukončena a Pentagon bude muset vyřešit velké množství problémů. Za prvé není jasné, kolik bude potřebovat lodí. Za druhé chybí zatím jednotné řízení vícevrstvého systému protivzdušné obrany. Za třetí nebyla prokázána efektivita perspektivního komplexu proti nejnovějším zbraním Ruska a Číny.V minulém týdnu analytici amerického Hudsonova institutu dospěli k závěru, že nestačí jen zvýšit počet raket. S takovým přístupem zůstanou USA v roli dohánějícího. Kromě toho musí Pentagon rozvíjet leteckou složku díky mobilnějším zachycovacím raketám na palubě moderních stíhaček. Důležitou roli mají sehrát také družice orbitální skupiny, které budou sledovat cíle na všech úsecích jejich letu.Podle názoru odborníků jsou nynější americké prostředky protivzdušné obrany schopny ničit jen poměrně pomalé rakety letící po předvídatelné trase. Konstruktéři se mají ještě zamyslet nad tím, jak sestřelovat manévrující bojové hlavice letící k cíli hypersonickou rychlostí.

Genadij Jen ať se nechají všichni pěkně proočkovat kvalitními vakcínami. A všechny ostatní zbraně budou zbytečně... 4

Simo Häyhä Proti jaderným zbraním je každý bezmocný, USA byli ovšem první kdo jadernou zbraň měl a rusové se k ní dostali nikoli vlastním vývojem, ale krádeži od USA a navíc první jejich bombardér schopný nést jadernou pumu byl kopie amerického B29 🇺🇸👍👍👍👍👍👍👍👍👍 4

