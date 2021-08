Jeff Bezos se znovu stal nejbohatším člověkem na světě

https://cz.sputniknews.com/20210819/jeff-bezos-se-znovu-stal-nejbohatsim-clovekem-na-svete-15551007.html

Podle Forbes klesl Bezosův majetek za 24 hodin o 2,1 miliardy dolarů na 185,9 miliardy. Arnault přišel o 19,1 miliardy dolarů a jeho majetek „zhubl“ na 175,8 miliardy. Dnes obsadil třetí místo na seznamu, na druhém je zakladatel Tesly Elon Musk, jehož majetek stoupl o 5,2 miliardy a činí 180,5 miliardy dolarů. Čtvrté a páté místo patří stejně jako dřív Billu Gatesovi a Marku Zuckerbergovi. Bezos přenechal v červenci na krátký čas první místo Arnaultovi. Předtím klesl na druhé místo v květnu, také na krátký čas.Amazon je jeden z největších online maloobchodníků na světě. Letos v červenci opustil Bezos post generálního ředitele společnosti.Konflikt s NASASpolečnost Blue Origin podala v pondělí žalobu proti NASA za poskytnutí smlouvy na vývoj přistávacího modulu pro výsadek na Měsíci konkurující společnosti SpaceX, informuje The Verge.Společnost Blue Origin, jež patří Jeffu Bezosovi, podala žalobu k federálnímu soudu. Trvá na tom, že konkurenti získali smlouvu s porušením pravidel výběrového řízení. Předtím již zamítla její nárok Obchodní komora, která prohlásila, že NASA, která dala přednost úspornější variantě SpaceX, neporušila platnou legislativu a podmínky tendru.SpaceX uzavřela v dubnu smlouvu ve výši 2,9 miliardy dolarů na vývoj lodi Starship, která má dopravit posádku na Měsíc, projekt přistávacího modulu Blue Origin měl cenu 5,9 miliardy dolarů. Bezos navrhl vedení NASA, že sám uhradí rozpočtové prostředky výměnou za smlouvu, komora však prohlásila, že smlouvu získá SpaceX.List píše, že soudní líčení může znovu zdržet ztělesnění plánů NASA ohledně návratu člověka na Měsíc. Společnost Blue Origin požádala soudce, aby pozastavil práce na smlouvě na dobu posouzení žaloby. „Když bude žádosti Blue Origin vyhověno, může pozastavení smlouvy SpaceX trvat déle (na dobu posouzení nároků Blue Origin Obchodní komorou byla práce na smlouvě pozastavena na 95 dní), píše The Verge.Šéf NASA Bill Nelson předtím prohlásil, že USA mají i nadále za cíl „vrátit člověka“ na Měsíc v roce 2024, vyzval však ke „střízlivému a realistickému“ pohledu na situaci. Předcházející administrativa USA oznámila realizaci projektu návratu člověka na Měsíc, který získal název Artemis. Má se skládat z několika etap: orbitální let, výstavba stanice na oběžní dráze kolem Měsíce, poté výsadek posádky na povrch Měsíce.

