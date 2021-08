https://cz.sputniknews.com/20210819/ne-vsichni-afghansti-tlumocnici-byli-evakuovani-do-ceska-metnar-vysvetlil-duvod-15555783.html

Ne všichni afghánští tlumočníci byli evakuováni do Česka. Metnar vysvětlil důvod

Ne všichni afghánští tlumočníci byli evakuováni do Česka. Metnar vysvětlil důvod

Seznam Afghánců, kteří poskytovali pomoc českým vojákům během jejich působení v Afghánistánu, zahrnoval jen ty, kteří pracovali pro Čechy od roku 2017.

Česká vláda čelí rázné kritice v souvislosti s evakuací afghánských spolupracovníků ze strany řady neziskových organizací, přestože z Afghánistánu bylo převezeno kolem 170 tlumočníků a jejich rodinných příslušníků. Důvodem je to, že do konečného seznamu osob určených pro evakuaci se nedostali ti, kteří poskytovali své služby českým vojákům do roku 2017. Iniciativa Zachraňte tlumočníky opakovaně vyzývala českou vládu, aby tento seznam rozšířila o další Afghánce, avšak ministerstvo obrany na to nepřistoupilo.Ministr obrany Lubomír Metnar ve svém komentáři pro média dal jasně najevo, že vláda nechtěla riskovat a vystavovat možnému nebezpečí české občany, opírala se totiž o informace poskytnuté tajnými službami, z nichž vyplývalo, že někteří bývalí spolupracovníci mohli být v kontaktu s představiteli Tálibánu*.Nehledě na to, že některé neziskové organizace stále trvají na tom, že vláda musí evakuovat další bývalé afghánské spolupracovníky, český premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček dnes uvedli, že Česko neplánuje další evakuační lety do Kábulu.Největší zkouška posledních letNa čtvrteční tiskové konferenci Babiš i Kulhánek promluvili o mimořádné situaci, která se odehrála v posledních dnech v Afghánistánu. Tak rychlý pád ústřední vlády nikdo neočekával a bylo nutné okamžitě jednat.Česku se podle něj podařilo zachránit všechny, koho si určilo. Mezi evakuovanými jsou i zaměstnanci velvyslanectví, i tlumočníci, kteří byli prověřeni.Kulhánek ze své strany označil celou operaci za „velký zázrak“. Podle něj se ještě minulý týden mezi spojenci hovořilo o evakuaci do konce září. V sobotu se mělo jednat o konec srpna. Nakonec ale museli posílat armádní speciály již od začátku týdne.* Teroristická organizace zakázaná v RF

Karel Adam No, také ne všichni byli "tlumočnici" ! Pokud vám ještě někdo schází, požádejte Rusko, jako jediné může volně létat do Afghanistanu a jak dnes řekl Sergej, "vyvezeme kohokoliv a kamkoliv." 0

