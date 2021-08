https://cz.sputniknews.com/20210819/odbornice-prozradila-jake-potraviny-vyvolavaji-zavislost-a-jake-zavislosti-se-da-jen-tezko-zbavit-15532828.html

Odbornice prozradila, jaké potraviny vyvolávají závislost a jaké závislosti se dá jen těžko zbavit

Některé potraviny mohou vyvolávat závislost, a to nejen psychologickou, ale i biochemickou. O tom, s čím je to spojeno, promluvila v rozhovoru pro Sputnik... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov je většina lidí náchylná k závislosti na cukru, což se projevuje ve zvýšené konzumaci sladkostí.Závislost mohou vyvolávat také mléčné výrobky, pokračovala.„Jsem toho názoru, že mléčné výrobky jsou dobré jen v terapeutických dávkách. A to jak kvůli laktóze, které obsahují hodně, tak i kvůli tomu, že vyvolávají závislost stejně jako cukr. Obsahují totiž přírodní opiáty. Tak to příroda zařídila, protože když krmí zvíře své mládě, musí mléko na něho mít velmi mírný narkotický účinek. Pro tyto účely existují opiáty nazývané kasomorfiny, které uklidňují a uvolňují,“ vysvětlila odbornice na sportovní výživu.Mnozí lidé konzumují mléčné výrobky před spaním, a to je právě projevem zmíněného účinku, podotýká odbornice. Upřesnila, že kysané mléčné výrobky obsahují mnoho užitečných látek a na jídelníčku musí být, neměli bychom je ale zneužívat.Podle názoru odbornice to platí také pro jídla z mouky, neměli bychom je úplně odmítat, jejich spotřeba musí být ale mírná. Týká se to zejména potravin vyrobených za použití droždí, které může samo o sobě vyvolat závislost. Bílá mouka také vyvolává závislost, spojení bílé mouky a droždí je „dvojí rána“, a proto se lidé vzdají spíše sladkostí než chleba, řekla v závěru Darja Saveljevová v rozhovoru pro Sputnik.

