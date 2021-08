https://cz.sputniknews.com/20210819/organizace-clovek-v-tisni-vyhlasila-sbirku-pro-afghanistan-15557030.html

Organizace Člověk v tísni vyhlásila sbírku pro Afghánistán

Nezisková lidskoprávní organizace Člověk v tísni oznámila zahájení sbírky finančních prostředků na pomoc afghánským občanům. Podle dlouholetého ředitele Šimona... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-19T23:01+0200

2021-08-19T23:01+0200

2021-08-19T23:01+0200

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/15512357_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbe3775cef61006f9892da19a4963ee8.jpg

Neziskovka na svém portálu uvedla, že většina získaných prostředků půjde na podporu těch nejohroženějších skupin obyvatelstva, a sice žen a dětí. V závislosti na vývoji situace mohou být prostředky využity i na podporu afghánských uprchlíků v zahraničí – především v okolních státech.Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek upozornil, že kromě chudoby, dlouhodobého konfliktu a převzetí moci radikálním hnutím Tálibán* zemi sužuje sucho a neúroda. Kvůli válce jsou města zaplavena vnitřními uprchlíky.Přitom již nyní Člověk v tísni podle jeho slov uvolnil milion korun z Klubu přátel Člověka v tísni, kde se shromažďují dary, které je možné operativně využít podle potřeby.Svou misi otevřela česká neziskovka v Afghánistánu již v roce 2001. Na svých stránkách uvádí, že od té doby se jí podařilo pomoci statisícům lidí v akutní nouzi, postavit či opravit tisíce domů, stovky škol a klinik. Dále se organizace Člověk v tísni zabývala opravami silnic a další infrastruktury, jako jsou rozvody elektřiny či vodní zdroje.V Afghánistánu působí desítky pracovníků, kteří jsou připraveni distribuovat humanitární pomoc, jakmile to dovolí situace v zemi.Tento týden v Afghánistánu padla oficiální vláda a prezident Ašraf Ghaní uprchl do Spojených arabských emirátů. Většina západních zemí evakuovala své občany, diplomaty a afghánské spolupracovníky, kterým by mohlo hrozit ze strany Tálibánu* nebezpečí.Mezitím zástupci Tálibánu ve čtvrtek požádali OSN, aby neopouštěla zemi a pokračovala v humanitárních aktivitách v Afghánistánu.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

