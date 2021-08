https://cz.sputniknews.com/20210819/ovladne-cesky-elektro-terenak-trh-v-uk-klasicke-off-roady-a-elektromobilita-v-cr-ocima-obchodnika--15546969.html

Ovládne český elektro teréňák trh v UK? Klasické off-roady a elektromobilita v ČR očima obchodníka

Ovládne český elektro teréňák trh v UK? Klasické off-roady a elektromobilita v ČR očima obchodníka

Česká společnost MW Motors informovala o zahájení předprodeje vozu na elektrický pohon Spartan EV, jehož minimalistický design vychází z ruského UAZ Hunter... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/15546799_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_cd62e3a9dc520f5e32641e861ffe0728.jpg

Základem Spartanu EV je klasický UAZ 469. Disponuje elektrickým pohonem 4x4 s výkonem 120 kW, který vydrží 150 km bez dobíjení. Výrobce využil vylepšenou vnitřní výbavu svého prvního retro modelu sportovního auta Luka EV. Vzhledem k tomu, že hlavním trhem pro terénní vůz bude Velká Británie, volant je umístěn vpravo. Konfiguraci auta lze ovšem přizpůsobit potřebě budoucího majitele. Zahájení prodeje nového modelu se původně plánovalo na únor minulého roku a bylo posunuto kvůli pandemii.Spartan UV přitom pokračuje světový trend na trhu offroadů. Karel Štochl, ředitel importu vozidel UAZ pro ČR a vybrané evropské státy, přiblížil svůj pohled na rostoucí trh slovy: „Elektrické terénní automobily nyní zažívají svůj rozmach, který lze pozorovat především na poli pick-upů. Vzpomeňme například značky Rivian, Tesla, Bollinger, Workhorse anebo automobilku GMC, jež nedávno ukázala reinkarnovaný Hummer. Do toho se sporadicky objevují rovněž domácí přestavby například Lady Nivy.“Prodejce podotkl, že tento segment (EV off-roady) je stále v plenkách a mnoho modelů je pouze ve fázi prototypů. MWM Spartan se podle Štohla sice už nějaký čas prodává na britském trhu, nicméně dostupná data o tom, jak se automobilce daří, nemá k dispozici. Minulý projekt, LUKA EV, dle jeho názoru žádný větší boom nezaznamenal.Na stránkách výrobce Spartanu je zejména uvedeno, že model lze dopředu objednat za částku 39 900 EUR neboli přes milion korun. Podle českého prodejce UAZu tedy v případě Spartanu EV půjde o jednu z alternativ segmentu EV off-roadu, který zatím čítá jen minimum vozidel. Také uvedl pohled na český trh elektromobilů: „Co se týče ČR, tak elektrovozy se zde všeobecně netěší nijak zvlášť velké oblibě u široké veřejnosti.“ Podle výzkumu Evropské agentury pro životní prostředí Česká republika drží 20. místo v absolutním počtu nově koupených elektromobilů. Prvenství v tomto ukazateli dlouhodobě drží Německo, Norsko, Holandsko, Francie a Švédsko.Zájem českých automobilistů o tento typ elektromobilů je dle prodejce také téměř nulový. Zeptáme-li se, kolik poptávek na elektrický automobil UAZ Hunter obdržela společnost, respondent uvádí, že žádné. „Naši rostoucí klientelu a fanoušky tedy interesuje klasická verze s tradičním čtyřválcovým motorem spalujícím benzin,“ podotkl Karel Štohl na závěr.Trh, jehož infrastruktura se zatím vytváříPokud se podíváme na čísla, zjistíme, že počet aut na alternativním pohonu přitom pomalu ale jistě roste. V minulém roce počet osobních registrovaných automobilů v ČR činil 6,13 mil. kusů, z nich 5 240 připadalo na elektromobily (0,08 %). Největší popularitě se mezi české automobilisty těší Škoda, Tesla a Hyundai. Přesto, že celkový prodej nových vozů v minulém roce kles o 19 %, prodej elektrických vozů v roce 2020 naopak vzrostl o 331 %. Dle portálu Ekovozy.cz v České republice je ke konci června letošního roku 8 551 osobních elektromobilů.O nezbytnosti postupného přechodu na elektromobilitu se začalo častěji hovořit v souvislosti s upřesněnými požadavky Zeleného údělu, který od roku 2035 požaduje výrobu 100 % nových automobilů na bezemisní pohony. Bude to bezpochyby mít přímý odraz i na český potažmo německý automobilový průmysl, i na transportní infrastrukturu, i na náklady řidičů v budoucnu. Připomínáme, že v České republice zatím neexistuje specializované zařízení na recyklaci lithium-ionových baterií do elektromobilů.Co se týče nákladů na provoz elektromobilů, počítal ji hlavni ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Uvedl, že přechod na elektromobilů dokonce povede k větší závislosti na energetických zdrojích z Ruska. „Elektřina potřebná k pohonu elektromobilu se loni v Česku vyrobila z 9,6 procenta z plynu a ze 40,8 procenta z jádra. To je dohromady 50,4 procenta. Z více než poloviny jízdní doby je tak průměrný elektromobil poháněn elektřinou z ruského plynu a ruského jaderného paliva,“ uvedl ekonom v komentáři pro CNN prima News.Jaderné palivo přitom Česká republika dováží výhradně z Ruska. Alternativou pak jsou další významní hráči, Ázerbájdžán nebo Spojené státy. Kovanda podotkl, že část z těchto dovezených pohonných hmot má svůj původ také v ruské ropě, na základě které se v Česku vyrábí benzin a nafta.Provoz elektromobilů vyžaduje rozšíření infrastruktury pro jejich dobíjení. Dle portálu Petrol.cz v současné době je v České republice v provozu 400 nabíjecích stanic pro elektromobily, které budují klíčoví dodavatelé elektrické energie, ČEZ, PRE a E.on. Největší počet stanic je nyní v Praze a postupně přibývají na celém českém území. Díky rostoucím aktivitám Škody v oblasti elektromobility firma u svých dealerů buduje dobíjecí stanice a do roku 2025 se zavázala ke stavbě až 7 000 nabíjecích stanic.

