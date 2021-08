https://cz.sputniknews.com/20210819/paleontologove-objevili-tri-nove-druhy-ranych-savcu-15530823.html

Paleontologové objevili tři nové druhy raných savců

Paleontologové objevili tři nové druhy raných savců

Američtí vědci v časopise Journal of Systematic Palaeontology zveřejnili studii, v níž popsali tři nové druhy pravěkých savců, které se objevily bezprostředně... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-19T07:56+0200

2021-08-19T07:56+0200

2021-08-19T07:56+0200

věda a technologie

dinosaurus

nález

archeologové

vědci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/15531460_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40128ae481cfa7cca1e5896fc93bf260.jpg

Vědci z Muzea přírodních dějin univerzity Colorado v Boulderu prozkoumali zuby a kosti dolní čelisti 29 pravěkých kopytníků Condylarthra ze sedimentů z raného paleocénu ve Velké předělové pánve v Wyomingu.Pomocí fylogenetických metod autoři studie zjistili anatomické rozdíly mezi druhy a také to, jak jsou tyto druhy spojeny navzájem, a také s jinými představiteli řádu Condylarthra z doby paleocénu v Severní Americe. V důsledku toho vědci mezi vzorky objevili tři dosud neznámé druhy pravěkých savců, které označili jako Miniconus jeanninae, Conacodon hettingeri a Beornus honeyi.Všechny patří k čeledi Periptychidae – vymřelých placentálových. Ten největší z nich, Beornus honeyi pojmenovaný na počest Beorna, postavy z povídky Johna Tolkiena Hobit anebo Cesta tam a zase zpátky, byl o velikosti nynější domácí kočky, tedy značně větší než první savci, kteří žili spolu s dinosaury na konci křídy. Podle názoru vědců to svědčí o tom, že po vyhynutí dinosaurů začala rychlá evoluce savců.„Když dinosauři vyhynuli, získali savci přístup k potravinám a k jiným přírodním zdrojům, což jim umožnilo rychle se rozvíjet, měnit anatomii a zvětšovat rozměry,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk slova vedoucí autorky studie Madelaine Atteberryové z Departamentu geologických věd univerzity Colorado. „Této možnosti zjevně využili, jak to můžeme vidět podle rozmanitosti nových druhů savců, která vznikla v poměrně krátké době po hromadném vymírání,“ dodala.Nové druhy se liší od jiných představitelů řádu Condylarthra strukturou zubů – mají totiž charakteristické „duté“ premoláry a neobvyklé smaltové hřebeny. Výzkumníci se domnívají, že tato zvířata byla všežravá, a proto se u nich objevily zuby, které jim umožnily efektivně rozmělňovat jak rostlinnou, tak i živočišnou potravu. Autoři však nevylučují, že základ jejich výživy tvořily přece jen rostliny.Výsledky výzkumu potvrzují nynější představu o tom, že vymírání neptačích dinosaurů před 66 miliony lety podnítilo vývoj nových druhů a stalo se začátkem éry savců.„Předchozí výzkumy předpokládaly, že v prvních několika statisících let po vyhynutí dinosaurů byla rozmanitost savců v západní části Severní Ameriky poměrně malá, objevení tří nových druhů ve Velké předělové pánve předpokládá ale rychlou diverzifikaci,“ říká Atteberryová.Autoři podotýkají, že jimi prozkoumaní představitelé Periptychidae Condylarthtra tvoří jen nevelké procento z více než 420 fosilií savců nalezených v úseku Velké předělové pánve, a předpokládají, že v nejbližší době bude popsáno ještě několik nových druhů savců z raného paleocénu.

https://cz.sputniknews.com/20210813/na-takovy-ulovek-americky-rybar-zjevne-nebyl-pripraven-na-hacek-se-chytil-zralok-video-15465884.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dinosaurus, nález, archeologové, vědci