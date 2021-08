https://cz.sputniknews.com/20210819/pirat-ferjencik-prohlasil-ze-kalousek-kvuli-nemu-skoncil-v-politice-exministr-financi-se-neudrzel-15549166.html

Pirát Ferjenčík prohlásil, že Kalousek kvůli němu skončil v politice. Exministr financí se neudržel

Mladý politik za Českou pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík, který je lídrem koalice Pirátů a STAN v Pardubickém kraji, byl hostem podcastu PoliTalk. V něm... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o posledního zmiňovaného politika, na toho přišla řeč v souvislosti s tím, že Kalousek na sociální síti sdílel Ferjenčíkovu fotku, na níž se vyfotil v triku „Za všechno může Ferjenčík“. Mladý politik tak parafrázoval známější verzi „Za všechno může Kalousek“. To si však bývalý předseda TOP 09 a někdejší ministr financí nenechal ujít a věc okomentoval slovy, že to jsou holt Piráti - „dovedou ukrást úplně všechno, dokonce i fór“. Ferjenčík měl však na jeho reakci svůj pohled a uvedl:Ferjenčík poté souhlasil s tím, že Piráti byli jedním z důvodů, proč Kalousek v politice skončil, a zkrátka ho „dohnali“ k tomu, že se rozhodl nekandidovat.V neposlední řadě padlo vyjádření i k tomu, že Kalousek řekl, že Piráti dovedou ukrást úplně všechno.Pokud jde o další témata, která Ferjenčík naťukl, zmiňme například, že potvrdil, že koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vnímají jako svého přirozeného partnera. Dále promluvil o kontaktní kampani své strany a zmínil i chyby, kterých se dopustili. A řeč přišla také na nešťastná vyjádření šéfa Pirátů Ivana Bartoše.Reakce Miroslava KalouskaČlánek a podcast, v němž Ferjenčík o Kalouskovi hovořil, neunikl pozornosti hlavního zainteresovaného. Kalousek se proto k tomuto vyjádření vyslovil na svém Twitteru.Pod jeho příspěvkem se následně začaly hromadit různorodé komentáře. Někteří ale upozorňovali na to, že si Kalousek věci trochu „překrucuje“ dle svého.Na to měl však Kalousek jasnou odpověď: „Pokud čteme stejný rozhovor, tak není.“Poté se přidali další a kousek z článku ocitovali. „Citace o p. Kalouskovi: „…mimo jiné kvůli Pirátům skončil v politice a špatně to kouše… Když zjistil, že je koule na noze své strany a že i kvůli němu odchází lidi k Pirátům, byl to jeden z důvodů, proč to zabalil.“,“ zaznělo.A zřejmě nebyl jediný, koho toto prohlášení mladého politika pobavilo.Také další komentáře se nesly v tomto duchu: „No tááák, nebuďte na ně zlej a potvrďte jim to. Ještě byste mohl dodat, že Piráti vznikli kvůli Vám, že jste jejich stvořitel, jak s oblibou o Vás tvrdí Babiš…“I jiní se nechali slyšet, že „tihle Piráti jsou neuvěřitelně nešťastná parta“.

