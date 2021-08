https://cz.sputniknews.com/20210819/plyn-v-evrope-zlevnil-po-zpravach-o-nord-stream-2-15553839.html

Plyn v Evropě zlevnil po zprávách o Nord Stream 2

Plyn na evropském futures trhu zlevňuje poté, co Gazprom oznámil možnost dodávek prostřednictvím Nord Stream 2 již v tomto roce. 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Podle údajů londýnské burzy ICE klesla cena zářijových futures podle indexu nizozemského TTF (nejlikvidnější rozbočovač v Evropě) o pět procent, na 510 dolarů za tisíc metrů krychlových. Do 11:26 SELČ se hodnota indexu mírně zkorigovala - na 516 dolarů, ale pak kvóty opět klesly: pokles činil devět procent, 483 $ za tisíc metrů krychlových. Ve 12:03 SELČ se index obchodoval za 493 USD.Podle prohlášení Gazpromu mohou letos dodávky prostřednictvím Nord Stream 2 činit 5,6 miliardy metrů krychlových. Podle odborníků může být provoz plynovodu zahájen v říjnu.„Oznámený údaj svědčí o tom, že dodávky plynu prostřednictvím plynovodu mohou začít již v říjnu,“ domnívá se Alexej Belogorjev, náměstek ředitele pro energetiku Institutu energie a financí.Maria Belovová, ředitelka odboru výzkumu ve společnosti VYGON Consulting, se domnívá, že nejpozdějším termínem může být začátek listopadu.„Podle našich odhadů by pro export 5,6 miliardy metrů krychlových do konce letošního roku měly být dodávky plynu prostřednictvím Nord Stream 2 zahájeny nejpozději začátkem listopadu - v takovém případě denní čerpání plynu dosáhne maximálních možných hodnot,“ řekla odbornice.Předtím falešná zpráva o zahájení čerpání prostřednictvím nového plynovodu vyvolala pokles cen plynu o deset procent, ale pak začaly futures opět stoupat.Ceny plynu na evropském trhu dosahují v poslední době rekordů v souvislosti s klesajícími zásobami v největších podzemních skladech plynu na historická maxima, a také kvůli tomu, že Gazprom po nehodě na Urengojském závodě dočasně omezil čerpání na trase Jamal-Evropa při přípravě kondenzátu k transportu. Odborníci nevylučují, že s nástupem chladného počasí hrozí Evropě nový skok v cenách.Stavba Nord Stream 2 se blíží do finále. Provozovatelská společnost Nord Stream 2 AG oznámila, že dokončení prací je naplánováno na konec srpna.Proti projektu aktivně vystupují Spojené státy, které mají zájem propagovat svůj LNG v zemích EU, a také Ukrajina a Polsko, které označují projekt za politický. Moskva opakovaně vyzývala k tomu, aby situace přestala být politizována, a připomínala, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale i pro Evropskou unii.

