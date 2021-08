https://cz.sputniknews.com/20210819/pozary-na-jihu-francie-zuri-pobliz-mista-dovolene-leose-a-moniky-maresovych-jsou-v-ohrozeni-15552654.html

Požáry na jihu Francie zuří poblíž místa dovolené Leoše a Moniky Marešových. Jsou v ohrožení?

Požáry na jihu Francie zuří poblíž místa dovolené Leoše a Moniky Marešových. Jsou v ohrožení?

Lesní požáry zasáhly jih Francie, jedno z největších ohnisek se nachází 18 km od prestižního letoviska Saint-Tropez. Právě odtud poslední dny zveřejňují své fotografie moderátor a zpěvák Leoš Mareš a jeho manželka Monika Marešová.

2021-08-19T16:36+0200

2021-08-19T16:36+0200

2021-08-19T16:36+0200

celebrity

francie

požár

móda

hasiči

dovolená

letovisko

leoš mareš

monika marešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/15552603_0:479:1200:1154_1920x0_80_0_0_02192dd8405a8bfaf61fdb894a4e02d3.jpg

Na fotografii sedí Monika na okraji bazénu v černých bikinách a předvádí dokonale rovnoměrné bronzové opálení. S takovým tónem kůže obzvláště působivě vypadají šperky, které na sobě má, a to jsou zlaté náramky, hodinky a přívěsek.Touto fotografií se Monika loučí s Francií, vyplývá to z popisu snímku, nicméně vyjadřuje naději na nové setkání. Ze stories jejího manžela Leoše Mareše také vyplývá, že již opustili Francii a cestují po Lichtenštejnsku. Fanoušci tak mohou být v klidu, přírodní katastrofa nezkazila dovolenou milovaného českého páru.Za zmínku stojí, že Monika celou dovolenou předváděla perfektní výběr outfitů v lázeňském stylu, vybírala lněné oblečení, sandály, kraťasy a bílé košile. Pouze jednou se pár objevil v luxusních a zářivých šatech značek Prada a Louis Vuitton, a to když navštívil slavnou restauraci L'Opera se show programem.A přestože na sociálních sítích Leoše a Moniky o požárech žádná zmínka není, hasiči bojují s ohněm už několik dní. Požár vypukl v pondělí 16. srpna v přírodní rezervaci Plaine des Maures. Za tři dny oheň zničil více než pět tisíc hektarů území a dostal se téměř do obydlených oblastí. Do boje se živlem bylo vysláno 1,2 tisíce hasičů, evakuováno je asi sedm tisíc obyvatel a turistů. V důsledku požáru zemřel jeden člověk, desítky byly hospitalizovány s otravou kouřem.Leoš a Monika MarešovyLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.

Karel Adam Už i ty Sputniku klesáš ? 0

1

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, požár, móda, hasiči, dovolená, letovisko, leoš mareš, monika marešová