Proč česká vláda váhala s evakuací z Afghánistánu? Jak by měla evakuace správně vypadat. Názor

Česká média přemýšlejí, proč se s evakuací z Afghánistánu otálelo, proč se důležitý prvek odchodu řeší v nelogické posloupnosti. Sputnik se na názor ptá... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Pane podplukovníku, na americké stanici CNN jsem dnes četl titulky, že USA nemohou garantovat evakuaci všech Američanů z Afghánistánu. V českých médiích se píše, že naše vláda měla zahájit evakuaci z této země daleko dříve. Jsme před volbami do PSP ČR a někteří politici prý mohli mít strach, že evakuace – pootevřené dveře migraci – nažene body takovým stranám, jako jsou SPD či Volný blok. Je na tom všem něco?Marek Obrtel: Začnu od konce. Že by tím dvakrát posílila SPD, to si nemyslím.Proč USA nemohou garantovat evakuaci všech svých občanů?Tohle je skutečně „záhada“… S místními Afghánci se dvacet let spolupracovalo. Osobně mohu potvrdit, že u polní nemocnice naše kooperace s afghánskými tlumočníky byla exkluzivní a výborná. (Životní styl spolupracovníků byl odlišný od stylu jiných Afghánců; dotyční byli značně socializování…) Dalo se tušit, že v případě ochodu koaličních sil budou hlavně tito lidé čelit značnému riziku. Po nástupu Tálibánu zpět k moci, což se děje, nemusí být pochyby, že se ve smrtelném ohrožení ocitnou tlumočníci a další osoby... V podstatě jsem to před nějakými čtyřmi pěti lety v jednom TV pořadu řekl, sklidil jsem za to docela kyselé ovoce… Bylo mi hned vyčítáno, jak prý můžu něco takového sdělovat ve vysílání. Mínil jsem to tehdy tak, že do 24 hodin po odchodu koaličních sil uvidíme návrat Tálibánu, čili jsem se vlastně nespletl.Jak je možné, že vidíme startovat přepravní letadla, která jsou ověšená lidmi: ve zprávách ukazovali zoufalé pokusy Afghánců zachytit se za jakýkoli výstupek na letadle. Viděli jsme i záběry lidí rozdrcených zataženým podvozkem; tělo nebohého Afghánce se za letu třepotalo, částečně vyčnívající z podvozkové šachty, jako kus látky… Jak vůbec mohou tyto stroje startovat z dráhy, která není volná? Tohle ani zdaleka nepřipomíná koordinovaný civilní ani vojenský provoz…Důvody lidí, kteří takhle zoufale unikají před svým jasným osudem, zcela chápu. Afghánci si už změnu poměrů ve své zemi v historii vyzkoušeli několikrát, naposledy když se hroutil režim Muhammada Nadžíbulláha. Hlavní představitelé země pak viseli na kábulských sloupech, tento osud stihl i Nadžíbulláha. Praktiky tradicionalistů se nezměnily, takto asi dopadnou všichni, kdo s koaličním režimem v podstatě spolupracovali. To je důvod, proč se řada lidí snaží z Kábulu uprchnout.My, co to prostředí známe, víme, že z Afghánistánu v podstatě neexistuje cesta, resp. jiná než letecká. Neexistovala ani za nás, když jsme tam na začátku operace působili. Kábul, Bagrám a úzká cesta mezi těmito městy, to byl jediným úzký koridor, kde se dalo „bezpečně“ v té době pohybovat. Tolik k motivaci prchajících, kterou chápu.Za našeho působení v Afghánistánu letiště vždycky mělo ostrahu, o niž se staraly zvláštní jednotky, sestávající z nejlépe vycvičených vojáků NATO. Všichni si uvědomovali, že letiště je strategická lokalita. Pokud by se o ni přišlo, nebylo by cesty zpět. Ostraha bývala pečlivá. Je neuvěřitelné, že dnes nikdo nezajistí volnou runway pro start těžkých nákladních a jiných letadel. Vzletová a přistávací dráha (VPD) má být čistá, připravena ke vzletu, natož aby se děly hrůzy, o nichž hovoříte, to má být vyloučeno. Lidé jsou však zoufalí, to chápu, ale letištní provoz je jednoznačně určen pravidly, ať se co chce děje…Jak by evakuace měla vypadat v ideálním případě?Bylo by to asi takové, jako když jsme balili polní nemocnici. Když tam tehdy česká nemocnice končila, v první řadě jsme se vypořádali se všemi smluvními vztahy, které tam byly, což zahrnuje i tlumočníky a spolupracovníky místních struktur.Tehdy jsme misi završili tak, že se nejprve rozvázaly smluvní vztahy. Tím chci říci, že první se vyřeší tyto vazby na neozbrojené síly. Pak následuje odsun hlavních sil. Konkrétní souslednost kroků má být pečlivě připravena, když tedy víme, že koaliční jednotky kompletně vyklidí prostor. Že opustí území, o tom signály byly, ne že ne… Zopakuji: Pokud se předpokládal návrat Tálibánu, na včasnou evakuaci klíčových osob se muselo pamatovat stůj co stůj. Takže logicky měly být v první vlně vyvezeni ze země dlouholetí spolupracovníci.Tlumočníci pracovali za plat, zadarmo to nedělali. Spolupracovali ale spolehlivě, problémy jsme s nimi neměli, měli být odsunuti tudíž jako první. Pak by šly hlavní síly, závěrem by odešli všichni zbývající. Současný odchod, styl jeho provedení, to skutečně připomíná útěk. Jinak než „zdekování“ bych to ani nenazval.Prezident Biden na CNN prohlašuje, že to jinak udělat nešlo… Takže poslední měl odejít kdo?Poslední by zemi měli opustit samotní strážci strategických míst jako je letiště a poslední základny. Každopádně to nemělo být tak, že napospas Tálibánu zůstanou vlastně ti nejvíce bezbranní. Asi tak.Mohou Američané trpět nedostatkem financí? Protože proč se „pakovat“ tak nepřirozeně rychle? Tímto stylem Afghánistán neopouštěla ani vojska SSSR. Tamten odchod kulturu naopak měl.Jestli si řekneme, že celá sranda stála Američany kolem bilionu dolarů, pak je to každopádně fůra peněz. Finanční stránka bezesporu roli hrát bude. Ten, kdo se ptá po smyslu celé operace, která stála desetitisíce životů (2,5 tisíce mrtvých jen na straně US vojáků), musí seznat, že další prodlužování afgánské mise by bylo společensky již neúnosné. Navíc operace ničeho nedosáhla.To, že jednou operace skončí, to bylo celkem jasné. Zda převažují důvody právě finanční, nebo za tím máme hledat politiku, to je těžké říct jednoznačně... Co ale jednoznačné bylo je, že konec operace se očekávat dal. Proto je určitý „chaos“, který provází odchod vojsk koalice opravdu zarážející.Děkujeme za rozhovor.

2021

