Prokurátor podal žalobu na Jankovskou. Údajně pomáhala mafiánům

Prokurátor podal žalobu na Jankovskou. Údajně pomáhala mafiánům

Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí Generální prokuratury Dalibor Skladan. Kromě Jankovské jsou obviněni bývalý šéf protikorupční jednotky NAKA Robert Krajmer a její příbuzný Petr Vasko. Případ jde k okresnímu soudu v Trenčíně.Jankovskou loni v březnu zadržela policie v rámci akce Bouřka a následně ji obvinili i v rámci akce Vichřice.Spor mezi Jankovskou a podnikatelem Ondrejem Janíčkem trvá přibližně 20 let. Podnikatel o svůj bar Fatima přišel poté, co ho o něj připravila zločinecká skupina sýkorovců šéfa podsvětí Petra Čongrádyho. Monika Jankovská ještě jako soudkyně údajně za úplatek Janíčka odsoudila za vydírání. Loni v říjnu majitel dosáhl obnovení líčení u okresního soudu v Trenčíně.Petra Vaska, jehož dceru si vzal za manželku syn Jankovské, policisté zadrželi loni v září, a to na základě výpovědi klíčového svědka Michala Vidu, který byl odsouzen za podvody. Podle slovenských médií je Vasko na mafiánském seznamu sýkorovců. Janíček tvrdí, že ho Vasko po jeho propuštění z vězení unesl a přivezl za Čongrádym.Janíček obviňuje Jankovskou, že ho odsoudila za peníze od mafiánů. Jankovská odmítá, že by si peníze vzala a tvrdí, že Čongrádyho ani Michala Vidu nezná.Janíček je obžalovaný z pomluvy a křivého obvinění Jankovské. Nicméně, z komunikace v aplikaci Threema mezi Jankovskou a odsouzeným podnikatelem Marianem Kočnerem vyplývá, že se Jankovská měla angažovat ve vyšetřování Janíčka a chtěla, aby ho za pomluvy vzali do vazby. Kočnerovi měla pomáhat v rámci kauzy směnek televize Markíza. Bývalá tajemnice již vypověděla, že to brala jako pomoc kamarádovi. Podle Moniky Jankovské ji však Marián Kočner ujišťoval, že směnky jsou pravé.Sama Jankovská strávila osm měsíců ve vazbě, kde se předávkovala léky. Mělo jít o pokus o sebevraždu. Kvůli tomu byla několik týdnů hospitalizovaná na psychiatrii v Trenčíně. Později začala s vyšetřovateli spolupracovat a částečně se přiznala v kauze justiční mafie, kde čelí obviněním z braní úplatků a podplácení. V kauze Fatima ale obvinění odmítá. Na jaře pustil soud Jankovskou na svobodu, avšak musí nosit monitorovací náramek.Na konci minulého roku ve vazební věznici spáchal sebevraždu slovenský policejní exprezident Milan Lučanský.Opoziční strana Směr-SD řadu kauz označuje za politicky motivované. Podle Směru justiční systém využívá vazbu k nátlaku na obžalované, aby od nich vyšetřovatelé dostali výpovědi, které potřebují. Podle představitelů Směru se z vazby stal „mučící nástroj“.

