Masúd, kterého noviny nazývají lídrem Fronty odpory Afghánistánu, je synem zemřelé hlavy Severní aliance Ahmada Šáha Masúda, který bojoval proti Tálibánu.Podle Masúda mladšího USA a jejich spojenci „opustily pole bitvy“, ale Amerika stále může být „velkým arsenálem demokracie“.Jak tvrdí Masúd, na jeho výzvu zareagovali bojovníci afghánské armády, kteří se vydali do Pandžšíru se zbraněmi a technikou a také se silami speciálních jednotek.Dříve vojenský zdroj v Kábulu Sputniku oznámil, že vojáci afghánské armády, kteří se nevzdali, a jednotky maršála Rašída Dóstuma, celkem asi 10 tisíc bojovníků, se vydali do Pandžšíru, kde se připojí k boji proti hnutí Tálibán. Podle vojenského zdroje síly prvního viceprezidenta Afghánistánu Amrullaha Saleha zpět získali kontrolu nad oblastí Čáríkár v provincii Parván. Boje nyní probíhají v oblastí Pandžšíru.Pandžšír je jedna ze 34 provincií Afghánistánu s obyvatelstvem přes 140 tisíc obyvatel a složitým terénem. V provincii měly základny hlavní síly vojsk NATO v čele s USA.Tálibánu se nepodařilo obsadit Pandžšírskou soutěsku a před 25 lety, když se hnutí dostalo k moci v roce 1996, lídr Severní aliane Ahmad Šáh Masúd kladl tálibům odpor, když kontroloval tuto provincii. Bojoval také proti sovětským vojskům 80. letech.Tálibové očekávají návrat afghánských vojenských letadelHnutí Tálibán očekává, že sousední státy vrátí letadla a helikoptéry, v nichž afghánští vojáci uprchli ze země, řekl Vahídulláh Hášimí, vysoce postavený člen hnutí.Již dříve bylo oznámeno, že mnoho letadel z Afghánistánu přilétlo do Tádžikistánu a Uzbekistánu.Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu v současné době kontrolují ozbrojenci Tálibánu. Evakuace zahraničních pracovníků a Afghánců pracujících pro zahraniční mise je prováděna prostřednictvím jediného letiště v Kábulu, které je v držení USA a dalších zemí NATO.* Teroristická organizace zakázaná v RF

