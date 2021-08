https://cz.sputniknews.com/20210819/snidane-doma-jako-v-restauraci-pojdme-si-pripravit-ty-nejlepsi-bramboraky-s-vejcem-a-lososem-15538922.html

Snídaně doma jako v restauraci. Pojďme si připravit ty nejlepší bramboráky s vejcem a lososem

Brambory jsou všestranně použitelnou surovinou. Lze je přidat do polévky, připravit jako přílohu k masu nebo rybám, nebo jako rychlou snídani v podobě bramboráčků.

2021-08-19T08:31+0200

Bramboráky se dají objednat téměř ve všech restauracích. Šéfkuchař Alpatov chtěl ale něco neobvyklého a chutného, proto se rozhodl zařadit do nabídky bramborové krokety nebo palačinky. Nejsou však vyrobeny ze strouhaných syrových brambor, ale z drcených vařených. Do palačinek přidáváme vlastní solené ryby, obzvlášť dobré je k tomuto pokrmu.Suroviny (na 2 porce):Postup přípravy:Co můžete přidat a co obměnit?Aby to vypadalo jako v restauraci, můžete na vršek pokrmu přidat 70 gramů slaného lososa a trochu červeného kaviáru. Místo ryb lze použít jakékoli maso nebo sýr.Brambory navíc mohou být nahrazeny řepou nebo batáty. Pokud zvolíte druhou možnost, pak můžete do směsi přidat sušené švestky nebo sušené meruňky. Při výběru této varianty je dobré místo hořčičné omáčky přidat holandskou omáčku. A i s vejci můžete experimentovat: do úvahy připadají sázená, smažená vejce, míchaná – zkrátka cokoli. Pokrm ale můžete připravit bez vajec: dát více listů salátu nebo rajčat (z nich je třeba udělat pyré nebo je jen smažit v pánvi).Tyto palačinky následně můžete hotové zamrazit. Když pak budete potřebovat rychlou snídani, stačí je jen vložit v misce do trouby předehřáté na 200 stupňů po dobu 5 minut.

