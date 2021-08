Slovenští vojáci v Afghánistánu museli při evakuaci použít i zbraně na ochranu, říká ministr Naď

https://cz.sputniknews.com/20210819/sr-evakuuje-z-afghanistanu-se-do-zeme-podarilo-dopravit-24-lidi-jsou-mezi-nimi-i-afghanci-15551594.html

Zmiňme, že z tohoto počtu bylo 16 občanů SR a osm občanů Afghánistánu, kteří spolupracovali s OS SR. Čtyři osoby, které z Afghánistánu vzal český speciál, pak z Česka na Slovensko přivezlo tamní letadlo. Slovenský vojenský speciál byl do Afghánistánu vypraven v pondělí 16. srpna a spolu s ním i deset členů OS SR, a to i ze speciálních jednotek. Při evakuaci lidí musely být použity i zbraně na jejich ochranu.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) přiblížil, že nejmladším členem na palubě bylo desetiměsíční dítě. Podle jeho slov je navíc Slovensko připraveno vyslat i další speciál, pokud to bude zapotřebí. Podle něj to závisí na koordinaci s partnery.Resort diplomacie zatím podle Korčoka ví ještě o jedné Slovence, která se nachází v Afghánistánu, ale nežádá o návrat na Slovensko.V této souvislosti Korčok také informoval o tom, že osm Afghánců po příjezdu na Slovensko požádalo o azyl. Nyní se nacházejí v záchytném táboře v Humenném a jsou v karanténě. Všichni projdou azylovým řízením a tamní migrační úřad se musí do půl roku vyjádřit, zda splňují podmínky. Korčok ujistil, že ke každé osobě se přistupuje individuálně.Ministr zahraničí také nastínil, že Slováci byli připraveni přijmout deset osob, které spolupracovaly se spojeneckými misemi. Kapacita letu se však naplnila slovenskými občany a Afghánci, kteří pomáhali OS SR.Následně Naď přiblížil, že akce byla koordinována z letiště v Tádžikistánu, a že bylo nutné získat povolení k přistání v Kábulu. Operace se podle jeho slov protáhla i kvůli potřebě zajistit bezpečnou evakuaci lidí, protože v okolí letiště byly přestřelky a vládl tam chaos.Korčok upozornil, že se v tomto případě nejedná o migranty, ale uprchlíky. „Tohle není migrační vlna z roku 2015. Tohle je vlna, která je vyvolána válkou. Tohle nejsou migranti, ale jsou to uprchlíci, kteří mají podle Ženevské konvence právo požádat o azylové řízení,“ řekl s tím, že každá země pak individuálně posoudí, zda splňují náležitosti.Slovensko podle premiéra i nadále zůstává v intenzivní komunikaci se svými partnery. Vyslání dalšího letu je podle něj věcí koordinace a sladění plánů.Mimo jiné slovenský premiér poděkoval všem složkám, které se podílely na bezpečném přesunu občanů i Afghánců. V zemi jde podle něj o otázku života či smrti lidí, kteří dlouhodobě spolupracovali se spojenci.Závěrem zmiňme, že se Heger neobává žádné „třenice“ v rámci vládní koalice při diskusi o uprchlické krizi a počtu uprchlíků. „Kvalitní řešení jsou přes kvalitní diskusi,“ doplnil.

