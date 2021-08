https://cz.sputniknews.com/20210819/tajemnik-bezpecnostni-rady-rf-okomentoval-moznost-nasazeni-ruskych-vojsk-v-afghanistanu-15545444.html

Tajemník Bezpečnostní rady RF okomentoval možnost nasazení ruských vojsk v Afghánistánu

Tajemník Bezpečnostní rady RF okomentoval možnost nasazení ruských vojsk v Afghánistánu

Příčiny pro nasazení ruských vojsk v Afghánistánu neexistují, RF hodlá učinit důraz především na politická a diplomatická úsilí za účelem nalezení způsobů... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Prohlásil to tajemník Bezpečnostní rady Ruska Nikolaj Patrušev v rozhovoru pro list Izvestija.Na otázku, jestli máme očekávat vstup ruského vojenského kontingentu do Afghánistánu jako v Sýrii, Patrušev odpověděl: „Příčiny pro to neexistují.“„V afghánském směru učiníme důraz především na politická a diplomatická úsilí, spolu s partnery budeme pátrat po způsobech navázání vnitřního afghánského dialogu a mírového urovnání problémů, jež existují v této zemi,“ zdůraznil tajemník Bezpečnostní rady RF. Podle Patruševa byl za tímto účelem vytvořen a funguje takzvaný moskevský formát.Globální laboratoř na výrobu drogUSA za 20 let v Afghánistánu vytvořily laboratoř na výrobu drog globálního rozsahu, výroba opiátů tam stoupla víc než čtyřicetinásobně, přičemž rozvoj afghánského státu byl odhozen na několik desetiletí zpátky, prohlásil Patrušev.Washington zamlčuje fakt, že svého času nastolil v Afghánistánu za úkol boj se světovým terorismem, zamezení dopravy drog a školení afghánských silových struktur, poznamenal Patrušev v rozhovoru.„Ale reálně za dobu pobytu americké armády v Afghánistánu několikanásobně stoupl počet teroristických útoků. Na jeho území se volně cítí Al Káida (zakázána v RF) a ISIS (zakázána v RF). Islámské hnutí Východního Turkestánu (zakázané v RF) a další teroristické fronty, jež považují afghánské území za základnu pro další šíření svých aktivit do států střední Asie, do čínské ujgurské autonomie, na sever Íránu, směrem na Indii, zakládáním v těchto státech spících buněk,“ poznamenal tajemník RB RF.Řekl, že Západ nedokázal vycvičit armádu, policii a tajné služby Afghánistánu. „Morálně a psychologicky demoralizované ozbrojené síly se vzdávaly bez boje,“ poznamenal Patrušev.USA vydávaly obrovské částky na své ozbrojené síly, ale přitom nebudovaly objekty sociální infrastruktury a civilní podniky, poukázal tajemník RB RF. „Prostým Afgháncům zbyl jenom rozvrat, rozvoj samotné země byl odhozen na několik desetiletí zpět,“ řekl na závěr Patrušev.

