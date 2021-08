Tisková konference Andreje Babiše a Jakuba Kulhánka k evakuaci z Afghánistánu

Ministr vnitra Jan Hamáček dříve Českému rozhlasu-Radiožurnálu řekl , že Česká republika zatím neplánuje další evakuační let do Afghánistánu. Podle něj se z Kábulu podařilo dostat téměř všechny lidi, kteří byli zařazení do evakuačního programu. S další případnou evakuací mohou Česku pomoci spojenci.