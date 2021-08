Zmrzačení čeští vojáci, rozházené miliardy a drtivá porážka. Štefec shrnul výsledky afghánské mise

https://cz.sputniknews.com/20210819/zmrzaceni-cesti-vojaci-rozhazene-miliardy-a-drtiva-porazka-stefec-shrnul-vysledky-afghanske-mise-15548527.html

Česko si musí začít zvykat na porážky, dospívá k neutěšenému závěru bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Český expert nemá sebemenší pochyby, že působení ČR... 19.08.2021, Sputnik Česká republika

Nehledě na to, že bleskové obsazení Afghánistánu vojenskými skupinami radikálního hnutí Tálibán* a rychlý pád tamní vlády krátce poté, co USA a jejich spojenci zahájili stahování svých vojsk, bylo překvapením pro řadu politiků a dalších lidí, mnozí experti předpokládali podobný vývoj situace, myslí si český bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Jak uvádí dotyčný, jakýkoliv jiný konec v této zemi a v těchto podmínkách nebyl v podstatě možný.Účast České republiky jako spojence USA a členské země NATO v afghánské misi mělo dopad nejen na státní rozpočet, ale i na stav Armády ČR jako takové. Podle slov Štefce větší část výdajů šla směrem do afghánské mise, zatímco stav vojenské techniky a výzbroje vojenských jednotek určených na obranu vlastní země zůstal žalostný.Další dopad afghánské misePodle slov Štefce celkové výdaje České republiky na zahraniční misi v Afghánistánu čítají dohromady kolem 30 miliard korun, a to včetně nepřímých výdajů (podle odhadů dalších expertů přímé výdaje Česka na vojenské mise v Afghánistánu činily přibližně 16,4 miliardy korun – pozn. red.). Český analytik také tvrdí, že ČR nyní má logistický dluh ve výši zhruba 50 miliard korun, který podle Štefce je důsledkem působení v Afghánistánu. V současné době česká armáda není schopná plnit ani svůj základní úkol – obranu vlastní země.Během války v Afghánistánu zahynulo 15 českých vojáků, uvádí Štefec (podle oficiální informace z června na zahraniční misi v Afghánistánu zemřelo 14 vojáků Armády ČR – pozn. red.). Mnozí další Češi utrpěli zranění, dodává expert.* Teroristická organizace zakázaná v RF

Karel Adam Vláda má jiný názor a ta se přece nemýlí.... 3

Elegie Neslyšela jsem, že by vláda měla jiný názor. A pan prezident to řekl naprosto natvrdo. 0

