Asistenční mise OSN v Afghánistánu informovala o kontaktech s Tálibánem

Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) navazuje kontakty s Tálibánem* s cílem i nadále poskytovat služby občanům této země, sdělila vedoucí mise Deborah... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

osn

pomoc

unesco

tálibán

Předtím bylo oznámeno, že UNAMA a řada dalších agentur OSN byly z bezpečnostních důvodů dočasně přesunuty z Afghánistánu do Almaty. Očekává se, že umístění a další aktivity kanceláří UNAMA a dalších agentur OSN v Almaty budou dočasné, předběžně na dobu šesti měsíců, až do stabilizace situace v Afghánistánu.Podle jejích slov „pokud to situace dovolí, náš mezinárodní personál bude pracovat mezi Almaty a Kábulem“.UNESCO vyzývá k zajištění bezpečnosti novinářů v AfghánistánuGenerální ředitelka UNESCO Audrey Azoulayová vyzvala ke svobodě projevu a bezpečnosti novinářů v Afghánistánu při absolutním dodržování mezinárodních norem a závazků v oblasti lidských práv, uvedla organizace ve svém komuniké.„Přístup ke spolehlivým informacím a otevřená veřejná diskuse umožněná svobodnými a nezávislými médii jsou pro Afghánce zásadní pro dosažení mírové budoucnosti, kterou si zaslouží,“ řekla Azoulayová, jejíž slova jsou uvedena v komuniké.Podle komuniké je UNESCO nadále připraveno poskytovat veškerou možnou podporu svobody projevu a přístupu k informacím všem Afgháncům.Situace v Afghánistánu se v posledních týdnech vyhrotila, když ozbrojenci Tálibánu zahájili rychlou ofenzivu po celé zemi a obsadili všechny hraniční přechody. 15. srpna vstoupili ozbrojenci do Kábulu a převzali kontrolu nad prezidentským palácem. Afghánský prezident Ašraf Ghaní opustil zemi, aby podle jeho slov „zabránil masakru“. V noci na 16. srpna zástupce politické kanceláře tálibů Mohammad Naim prohlásil, že válka v Afghánistánu skončila a forma vlády ve státě bude v blízké budoucnosti vyjasněna.* Teroristická organizace zakázaná v RF

