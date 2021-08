https://cz.sputniknews.com/20210820/babisovi-jde-pry-o-kejhak-tvrdi-kalousek-sekundovali-mu-topolanek-s-prouzou-15558991.html

Babišovi jde prý o kejhák, tvrdí Kalousek. Sekundovali mu Topolánek s Prouzou

Na CNN Prima News včera proběhla debata k 50 dnům do voleb. Účastnili se jí Miroslav Kalousek, Mirek Topolánek, Cyril Svoboda a Tomáš Prouza. Pánové se shodli...

2021-08-20T12:51+0200

Televizní stanice Prima News pokračuje v předvolebních debatách s lídry politických stran a komentátory. Včerejší sestava nejdříve okomentovala průzkum STEM, podle kterého by volby vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů.Dodal také, že veřejný prostor opanuje hnutí ANO. Podle něj jsou jeho témata irelevantní, ale lidem se líbí. „Často úplně irelevantní. Třeba debaty o zmrzlinách. Všichni víme, že je to nesmysl, ale je to zábava, je to akční a lidé mají rádi akci,“ uvedl Prouza s tím, že lidé mají pocit, že je to jediná strana, která něco dělá.Kalousek zmínil další problém, tím má být, že od Pirátů čas od času vyletí výbušný balón, což znejišťuje voliče, co si o té straně myslet. Pirátům ale podle něj pomáhá spojení s hnutím STAN.Topolánek zase ocenil taktiku Babiše, který si vybral jednoho soupeře, kterého ostřeluje.Kalousek zmínil, že Babišovi jde o hodně, podle něj mu jde také o svobodu a ekonomickou budoucnost.K tématu Pirátů versus Babiš se vyjádřil také Cyril Svoboda, podle kterého se lidé mohou bát, že by předseda Pirátů reprezentoval zemi jako premiér.Fiala se chce proti Babišovi spojit s PirátyPředseda hnutí ODS Petr Fiala na Facebooku zveřejnil příspěvek, v němž představil filozofii ve vztahu k Pirátům a shrnul ji heslem: „Piráti jsou naši soupeři, nikoliv nepřátelé.“ Ačkoliv Fiala v příspěvku přiznává určité věci, na kterých se s Piráty neshodnou, jejich společným cílem je porazit ve volbách Andreje Babiše. Nevyloučil ani spolupráci.

kozys Naopak, voliči mají dlouhou paměť. Na Cyrdu, Tupolánka a Kraďouska se všichni moc dobře pamatujeme. PĚKNÁ PARTIČKA. 1

Červenáček Bezvýznamná politická debata televizní a proto i tento článek je bezvýznamný. 🐸🐸🐸🐸 0

