Bohatí Češi začali sponzorovat strany, kterým se podnikatelé zatím vyhýbali. Z transparentních účtů politických stran tak vyplývá, že například Trikolóra a SPD... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Hnutí SPD tak od spoluzakladatele firmy Bohemia Interactive Slavomíra Pavlíčka dostalo 300 tisíc korun, Trikolóře zase 200 tisíc poslala developerská skupina Finep.Právě jeden z nejbohatších Čechů Pavlíček je podle Echo15 novým donátorem politických stran. Pavlíček podpořil darem 300 tisíc korun hnutí SPD Tomia Okamury. „Nejde však o dar SPD jako takové, ale o podporu konkrétního politika, který je členem této strany. S programem SPD se v řadě bodů rozcházím,“ uvedl pro E15.Uvedl také, že podporu směřoval poslanci SPD Radku Kotenovi, který působí jako předseda bezpečnostního výboru.Pavlíček také uvedl, že ve finančních darech bude pokračovat i v budoucnu.Trikolóru podpořila developerská společnost Holding Finep, a to částkou 200 tisíc korun.Mluvčí Finepu také ohledně budoucích darů uvedl, že podporovat vybrané projekty či události se má ze své podstaty. „Proto zároveň naše podpory nekomentujeme a ani se jimi případně veřejně nechlubíme. A u tohoto také zůstaneme i v tomto případě a více naši podporu komentovat nebudeme,“ dodal mluvčí.Trikolóře 100 tisíc poslal také miliardář Richard Chlad. „Trikolóra je v dnešním politickém marasmu pro mne jediná strana, která prosazuje mnou vyznávané hodnoty,“ uvedl Chlad a dodal, že doufá, že příští parlament se přestane bezvýhradně podrobovat diktátu a zcestné evropské legislativě a devastační dotační politice.ODS od dopravní společnosti ICOM, kterou vlastní Eva a Kateřina Kratochvílovi, dostala 200 tisíc korun. Rodina Kratochvilových ODS podpořila také při loňských krajských volbách.Krach multikulturní politikyŠéf hnutí SPD Tomio Okamura trvá na tom, že současná situace v Afghánistánu je důkazem selhání globální multikulturní politiky a totálního neúspěchu snahy vnutit islámské společnosti západní hodnoty. Okamura si je jistý, že by se Česko ani nemělo do této kampaně nechat zatahovat, nyní také nemusí platit úcty za chyby Washingtonu.Dvacetiletou přítomnost vojsk NATO v Afghánistánu předseda SPD Tomio Okamura označuje za invazi a okupaci, do které byla zatažená i Česká republika. Prudký pád tamní vlády, do které celou tu dobu Washington napumpoval stovky miliard dolarů, a to včetně investic do afghánské armády, názorně ukázal, že Spojené státy sledovaly chybnou strategii vůči této zemi a jejímu národu.

