Byl zveřejněn finální trailer k trháku Eternals. Už se ví, proč Eternals nepomohli Avengers

Na platformě YouTube, konkrétně na kanálu Marvel Entertainment, byl zveřejněn finální trailer k dlouho očekávanému filmovému trháku Eternals. O vydání nového... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že snímek Eternals je připravovaný americký akční film z roku 2021, za nímž stojí režisérka Chloé Zhaové. Natáčí sena motivy komiksů z vydavatelství Marvel Comics o humanoidní rase Eternals.Film bude mít hvězdné obsazení, jelikož se vhlavních rolích představí npříklad Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Salma Hayeková, Lia McHughová a Don Lee.Zmiňme, že datum premiéry bylo původně stanoveno na 6. listopadu 2020. Kvůli pandemii covidu-19 bylo ale počátkem dubna 2020 uvedení snímku do kin odloženo na 12. února 2021 a v září 2020 pak na 5. listopad 2021.Pokud jde o samotný trailer, ten vysvětluje, proč hrdinové dříve nejednali společně s Avengers proti Thanosovi, po jehož „lusknutí prstem“ zmizela polovina světové populace.Gemma Chanová (Sersi) uvedla, že Eternals přišli na Zemi před 7 tisíci lety, aby ochránili lidi před Devianty. Zároveň ale byli poučeni, aby nezasahovali do žádných lidských konfliktů, pokud by do nich nebyli zapojeni Devianti.Herci o natáčení filmuZmiňovaní herci poskytli rozhovor deníku Entertainment Weekly a objevili se na obálce časopisu. Například Angelina Jolie prozradila, proč měla pauzu od natáčení filmů a co jí při natáčení tohoto snímku přišlo vůbec nejzvláštnější.Díky filmu Eternals se ale Jolie opět stala hrdinkou a tváří obálky časopisu. Ve filmu ztvárnila superhrdinku Thenu a následně promluvila o natáčení projektu. Angelina musela totiž během své přípravy na film hodně trénovat, aby byla ve formě a působila sebevědomě. Navštěvovala dokonce baletní studio a musela se naučit zacházet s různými druhy zbraní.V souvislosti s tím dokonce prozradila jedno tajemství, a sice, že během natáčení byla většina zbraní dokreslena pomocí digitálních technologií, takže herečka musela často předstírat, že v ruce drží meč nebo kopí.Nicméně, na titulní straně časopisu se neobjevila jen Angelina Jolie, ale i další hrdinové Eternals. Zmiňme například Salmu Hayek jako Ajak. Ta mimo jiné v rozhovoru poznamenala, že byla neuvěřitelně šťastná za to, že dostala příležitost účastnit se tohoto projektu.

