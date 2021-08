https://cz.sputniknews.com/20210820/herecky-ze-serialu-hra-o-truny-prozradily-fakta-o-nataceni-nejhruzostrasnejsich-epizod-15551162.html

Herečky ze seriálu Hra o trůny prozradily fakta o natáčení nejhrůzostrašnějších epizod

Herečky ze seriálu Hra o trůny prozradily fakta o natáčení nejhrůzostrašnějších epizod

Herečky Leana Headey a Hannah Waddingham, které diváci znají jako Cersei Lannister a septy Unelly ze seriálu Hra o trůny, se setkaly na internetu a připomněly... 20.08.2021

Obě začaly hodnocením finále páté sezóny. Hrdinka Headey kráčí nahá a ostříhaná ulicemi města, zatímco Unella, věrná stoupenkyně Nejvyššího Vrabčáka, křičí nahlas „Hanba!“, zevlouni házejí na královnu splašky.„Bože, bylo to takové epické! Dokážeš si na to zvyknout? Byla jsi fantastická,“ podpořila kolegu Hannah Waddingham. Leana Headay na to odpověděla, že natáčení polonahé dva dny za sebou před několika tisíci lidí pro ni nebylo komfortní.Ale ještě nepříjemnější pro herečky byla epizoda v šesté sezóně, když Cersei, jež opět získala moc, se krutě pomstila Unelle. Zamkla septu v podzemí a začíná ji týrat, přiváže ke stolu, vylije ji do obličeje džbán vína, ponižuje ji a nenechá ji naději na záchranu.„Nikdy jsme o tom nemluvily, protože obě považovaly tuto zkušenost za dost traumatickou. Mám na mysli naše scény s vínem. Lidé se vždy hrozí, když se dozvědí, že to bylo skutečné bez počítačové grafiky,“ řekla Hannah. „Zajímá mne tvůj (Leany Headay) vztah k tomu všemu? Myslím, že pro tebe to také nebylo jednoduché.“Headay souhlasila, že práce v této epizodě byla skutečně hrozná.Nehledě na nepříjemné zážitky z natáčení seriálu Hra o trůny jsou si herečky v životě velmi blízké.Headay a Waddingham nejsou jediné, pro koho bylo morálně těžké natáčení fantasy show HBO. Britský herec Iwan Rheon, který si zahrál Ramsaye Boltona, se dříve přiznal, že epizoda znásilnění Sansy Stark (Sophie Turner) byla nejhorším dnem v jeho filmové dráze.Nespokojený zůstal také spisovatel George R.R.Martin (autor fantasy cyklu Píseň ledu a ohně) poté, co shlédl svatební noc Daenerys (Emilia Clarke) a khala Droga (Jason Momoa).Martin byl pobouřen tím, že intimní epizoda, která se měla konat ze souhlasu obou, se změnila v kruté znásilnění hrdinky Emilie Clark. Producenti ale vysvětlili toto rozhodnutí tím, že něžnost „vůbec nezapadala“ do koncepce seriálu.

