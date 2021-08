https://cz.sputniknews.com/20210820/kavarnu-zmrskali-rakoskou-safr-neveri-ze-kazdy-treti-cech-muze-volit-babise-15565403.html

Kavárnu zmrskali rákoskou? Šafr nevěří, že každý třetí Čech může volit Babiše

Poslední průzkum agentury STEM pořádně znejistil odpůrce premiéra Andreje Babiše. S jednatřiceti procenty jeho hnutí ANO totiž s přehledem vyhrává volby... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Srpnový průzkum agentury STEM pro televizi CNN Prima News přisoudil hnutí ANO 31,1 % hlasů. Opoziční koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) skončily daleko za ním s 21,7 procenty. Na třetím místě je koalice Pirátů a STAN s 18,7 procenty. Do Sněmovny by se ještě dostalo SPD s 11,2 procenty a těsně KSČM s 5,8 %. Sociální demokraté či hnutí Přísaha by pětiprocentní bariér ani nepřekročili. Právě nárůst preferencí u ANO znepokojil Babišovy odpůrce.Šafr je přesvědčený, že 31 procent pro hnutí ANO „je s nejvyšší mírou pravděpodobnosti podvod nebo chyba“. Není podle něj totiž možné, „aby po naprostém nezvládnutí koronavirové epidemie a v době zdražování volil vládní stranu každý třetí Čech“. Přitom si je podle jeho slov vědom, že polovině občanů země je demokratický právní stát západního střihu zcela cizí.Podle něj jsou manipulativní průzkumy veřejného mínění před volbami běžné. Jejich cílem je demoralizovat voliče. Obzvláště agentura STEM se v minulosti vyznamenala nepřesnými odhady veřejného mínění. Například v roce 20210 znatelně navýšila podporu sociální demokracii a naopak snížila podporu TOP 09.Podle současného volebního modelu bude složité vytvořit vládní koalici. Hnutí ANO se 76 mandáty ztrácí svého současného koaličního partnera – sociální demokracii. Liberální opozice se do vlády s ANO příliš nemá. Pokud by Babiš chtěl zůstat premiérem, musel by spoléhat na podporu jak SPD, tak i KSČM.O mnoho lépe na tom nejsou ani koalice Spolu a PirSTAN. Dohromady by získaly pouze 93 mandátů. Pro vyslovení důvěry je nutné získat podporu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Červenáček Kéž by dostali karabáčem. Na chodidla a dvakrát denně. Když zafungují kostlivci, nějaká kompromitka, tak by ANO mohlo dostat třeba 33 %. A mnozí z "demokratické" fašistické opozice by mohli štandopéde nabrat azimut na Nový Zéland nebo Jižní Koreu. 🐸🐸🐸🐸 1

