Kolik Afghánců v Česku zůstane? Podle Hamáčka to bude jasné až po ukončení desetidenní karantény

Ministr Hamáček po schůzce oznámil, že hejtmané krajů zatím nebyli požádáni o konkrétní pomoc. Zároveň zmínil, že by případnou pomoc s integrací cizinců uvítal.Ve čtvrtek o budoucnosti afghánských spolupracovníků nechtěl mluvit ani premiér Andrej Babiš, podle něj je nutné zjistit, jaké mají plány, protože někteří mají rodiny v jiných zemích. „Nyní probíhá procedura pobytových víz, jsou samozřejmě všichni v karanténě. Je potřeba zjistit, jaké mají plány,“ dodal premiér.Zároveň Babiš neprozradil, kolik evakuační lety a celá operace stála, protože „jsme to nepočítali, šlo o životy“.Hamáček měl na schůzce jihočeského hejtmana požádat, aby ostatním vysvětlil fungování státního integračního programu. Podle něj bude každá pomoc při integraci Afghánců vítána.Mediálně vyhrocená situaceHejtman Kuba uvedl, že aktuální situace je extrémně mediálně vyhrocená. Pomoc se podle něj neměla dělat za svitu televizních kamer, ale měla to být politická práce.Zároveň je Kuba přesvědčený, že případná integrace Afghánců by měla probíhat v tichosti, také varuje, že by se neměly zveřejňovat podrobné informace o rodinách, místě jejich bydliště nebo sousedech. „Nepočítejme s tím, že tihle lidé budou mít v budoucnu jen přátele,“ dodal Kuba.Konec karantényHamáček také dodal, že se musí počkat na konec karantény, poté budou následovat individuální pohovory.Na závěr ministr vnitra uvedl, že základem integrace je bydlení a zaměstnání. Podpora, doprovod a další služby byly při minulých programech zajištěny neziskovými organizacemi, se kterými podle Hamáčka bude vnitro spolupracovat i nyní.Další evakuační lety nebudouMinistr vnitra Jan Hamáček včera Českému rozhlasu-Radiožurnálu řekl, že Česká republika zatím neplánuje další evakuační let do Afghánistánu. Podle něj se z Kábulu podařilo dostat téměř všechny lidi, kteří byli zařazení do evakuačního programu. S další případnou evakuací mohou Česku pomoci spojenci.Jan Hamáček uvedl, že z Afghánistánu byli do Česka přepraveni téměř všichni, kteří byli uvedení v evakuačním programu. Podle něj k případnému transportu dalších lidí bude možné využít pomoc spojenců.Hamáček také uvedl, že tři armádní speciály do Česka přepravily asi 180 afghánských spolupracovníků české armády a jejich blízké. Všichni evakuovaní jsou podle ministra v karanténě v armádních objektech.ČTK uvádí, že evakuovaní Afghánci se mohou rozhodnout, jestli požádají v Česku o azyl, případně využijí institut strpění nebo si požádají o trvalý pobyt. Hamáček také očekává, že ti, kteří pracovali na české ambasádě, budou chtít v Česku zůstat.

