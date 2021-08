https://cz.sputniknews.com/20210820/krecek-o-navrhu-manzelstvi-pro-vsechny-copak-ale-homosexualove-nemaji-stejna-prava-jako-ostatni-15560244.html

Křeček o návrhu manželství pro všechny: Copak ale homosexuálové nemají stejná práva jako ostatní?

Český ombudsman Stanislav Křeček ve svém komentáři pro média okomentoval snahy LGBT aktivistů a jejich stoupenců prosadit schválení novely občanského zákoníku... 20.08.2021, Sputnik Česká republika

Navrhovaná změna občanského zákoníku o tzv. manželství pro všechny v případě jejího přijetí by znamenala zásadní posun v českém právu, a dokonce i změnu původního významu slova manželství, podotýká ombudsman Stanislav Křeček. Navíc zařazení této změny nedává v podstatě žádný smysl, jelikož současný stav věcí neporušuje občanská práva sexuálních menšin. Podle názorů zastánců umožnění manželství pro všechny registrované partnerství neposkytuje menšinám stejné možnosti jako manželství, s tímto stanoviskem Křeček však nesouhlasí a odkazuje na tzv. autonomii vůli, která je jednou z nejdůležitějších zásad soukromého práva poskytující jedincům možnosti sjednat si většinu práv v rámci soukromoprávních vztahů.Názorným příkladem, kdy občané realizují řadu svých práv, jsou případy heterosexuálních párů, které vytvářejí rodinu, mají děti a společnou domácnost, aniž by se vzaly. V souvislosti s tím Křeček klade otázku, proč by pro realizaci svých práv homosexuální páry potřebovaly oficiální manželství, když to nepotřebují páry heterosexuální?Otázka sňatků stejnopohlavních párůNa začátku srpna vedení hlavního města Prahy vřele podporovala festival sexuálních menšin Prague Pride duhovými vlajkami. Přitom schvalování zákona, který by umožnil sňatek stejnopohlavních párů, v tomto volebním období zkrachovalo. Různí politici v komentářích pro iDNES.cz vysvětlovali, proč se tento zákon nepodařilo prosadit.Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové záleží přijetí dotyčného zákona v příštím volebním období zejména na tom, jací konkrétní lidé budou zvoleni, neboť ani v rámci jedné strany ani koalice není na otázce stejnopohlavních sňatků úplná shoda.

